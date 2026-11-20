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Flusso perturbato veramente incessante sull’Italia

Anche l’ultima decade di novembre continuerà a essere caratterizzata da condizioni meteo particolarmente dinamiche, con il passaggio di diverse perturbazioni atlantiche sull’Italia. Il quadro generale rimarrà però improntato al solito tipo di correnti, ovvero quelle da sud-ovest verso nord-est. Questo vuol dire che le regioni più coinvolte rimarrebbero sempre le solite, cioè il nord e tutte le tirreniche, mentre l’estremo sud e le adriatiche resterebbero, anche stavolta, quasi completamente all’asciutto.

La timeline

Dopo il passaggio perturbato di giovedì 19, prepariamoci a una nuova giornata particolarmente delicata, che sarà quella di domenica 22. Quest’ultima porterà precipitazioni diffuse in Lunigiana e Garfagnana, con possibilità di fenomeni anche di forte intensità. Le piogge, però, non saranno isolate e si manterranno piuttosto estese a livello geografico, con un interessamento di tutto il settentrione e dell’intera fascia che va dalla Liguria di Levante fino all’alta Campania. Vi aiutiamo a capire la distribuzione delle piogge con la cartina che vi mostriamo qui sotto.

Ancora maltempo

Secondo la media degli scenari del modello americano GFS, giovedì 26 ecco che arriva un’altra fase di maltempo, a causa di una nuova intensa perturbazione atlantica che potrebbe raggiungere in maniera diffusa buona parte delle nostre regioni. Come detto nella prima parte dell’articolo, la circolazione depressionaria, dettata da flussi ostinatamente occidentali, dovrebbe riportare (per l’ennesima volta) piogge soprattutto al nord, sulle regioni centrali tirreniche e su parte del meridione affacciato sul Tirreno, con un possibile coinvolgimento della Campania. Tutte le altre zone rimarrebbero tagliate fuori, continuando a disegnare un’Italia a due velocità: quella che risente in pieno dei flussi occidentali e quella che rimane pressoché in ombra.

E il freddo?

Anche stavolta non ci sono grosse novità. Se in principio sembrava che un bel nocciolo freddo sarebbe potuto arrivare sulle nostre regioni, gli ultimi aggiornamenti meteo hanno sancito che l’area più fredda dovrebbe invece rimanere confinata alle regioni europee orientali, senza riuscire a raggiungere direttamente il Mediterraneo o comunque le nostre latitudini.

Volendo vedere, sulle Alpi potrebbe comunque verificarsi un abbassamento della quota neve rispetto a tutta la prima parte del mese, grazie a temperature leggermente inferiori. Ma attenzione: non ci sono assolutamente segnali sufficienti per ipotizzare nevicate diffuse a bassa quota.

E tanto meno in pianura!

Ancora piogge a fine mese? E la neve?

Forse solo a questo punto potremmo avere una breve pausa dalle piogge, anche se le proiezioni per lunedì 30 novembre suggeriscono l’arrivo di una nuova, ennesima perturbazione. Inoltre, in questo caso, il freddo accumulato a ridosso del suolo potrebbe cominciare a fungere da cuscinetto padano, il quale potrebbe trattenere sacche di aria fredda nei bassi strati e quindi permettere delle nevicate finalmente a quote interessanti. Stiamo però parlando di tendenze meteo a lungo termine e di un parametro estremamente difficile da valutare, ovvero la neve. Poiché il quadro rimane così soggetto a cambiamenti, invitiamo i lettori a seguire i nostri aggiornamenti meteo quotidiani per capire l’evoluzione del tempo e quando arriverà effettivamente la prima fase di freddo invernale.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE