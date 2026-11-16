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La corrente a getto spinge le perturbazioni verso il Mediterraneo

Una circolazione più dinamica si prepara a interessare l’Italia, favorendo il ritorno delle perturbazioni atlantiche. A determinare questo cambiamento sarà lo spostamento verso sud del flusso perturbato, che permetterà ai sistemi frontali provenienti dall’oceano di raggiungere più facilmente il Mediterraneo.

A guidare questa evoluzione sarà un ramo attivo della corrente a getto, la cui disposizione agevolerà l’ingresso di diverse ondulazioni atmosferiche, accompagnate da aria più fresca alle quote medio-alte. Per il nostro Paese si aprirà quindi una fase di maggiore variabilità, con effetti diversi da una zona all’altra.

Il primo impulso colpisce soprattutto il versante tirrenico

Il primo impulso sta già attraversando l’Italia, coinvolgendo soprattutto le regioni centrali e, in modo più marginale, l’estremo Nordest. Nel corso della giornata le condizioni più instabili interesseranno Toscana, Lazio, Campania e Calabria, a conferma della maggiore esposizione del versante tirrenico al passaggio della perturbazione.

Sul resto della penisola il quadro sarà più tranquillo, con spazio per le schiarite e senza fenomeni di particolare rilievo. Il peggioramento avrà dunque una distribuzione irregolare e non coinvolgerà in modo uniforme tutto il territorio nazionale.

Temperature massime in calo al Centro-Nord

Anche le temperature risentiranno del cambiamento, soprattutto nei valori massimi, generalmente compresi tra 14°C e 16°C al Centro-Nord. Le minime, invece, non mostreranno variazioni significative.

Martedì 17 novembre arriva un nuovo fronte

Dopo una breve pausa nella notte, dovuta all’allontanamento della prima perturbazione, un nuovo fronte raggiungerà rapidamente l’Italia nella giornata di martedì 17 novembre. Già dal mattino è atteso un aumento della nuvolosità, con un peggioramento sui rilievi occidentali e centrali del Nord e sulla Liguria.

Tra il pomeriggio e la sera l’instabilità si estenderà alle regioni centrali e a parte del Sud, interessando ancora una volta il versante tirrenico. Le temperature diurne resteranno nel complesso stazionarie.