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Stratwarming record: cosa è successo nel Vortice Polare

Riparliamo del Vortice Polare, visto che ne abbiamo discusso nei giorni scorsi e dobbiamo cercare di aggiornarci anche noi. Innanzitutto, attorno all’11 Novembre 2026 il vento del Vortice Polare a circa 10 hPa, cioè a una quota intorno ai 30 chilometri di altezza e soprattutto a 60° di latitudine nord, si è invertito, passando da una circolazione da ovest verso est a una da est verso ovest. È stato registrato il cosiddetto Major SSW (Sudden Stratospheric Warming) più precoce mai osservato: il record precedente era del 28 Novembre, data raggiunta tra l’altro anche nel 2025. L’evento è stato guidato da un’attività eccezionale di onde planetarie tra Ottobre e Novembre, e tutto ciò è successo con un El Niño molto intenso, che nella prima parte dell’inverno ostacola mediamente una perdita di forza del Vortice Polare.

Si parla di perdita di forza perché in questo periodo dell’anno il Vortice Polare ha una velocità intorno ai 28-30 metri al secondo, con una ventilazione da ovest verso est: una ventilazione da est verso ovest è quindi del tutto anomala e a volte ha delle conseguenze, che però dipendono da altri fattori. Rammento che il vento ha raggiunto velocità intorno ai 2-3 metri al secondo in senso contrario alla sua media.

Judah Cohen: Canadian Warming e Vortice Polare allungato

Veniamo alle voci più autorevoli. Tra queste, pur non collegato a un ente come può essere il Met Office, di cui vedremo dopo, c’è sicuramente Judah Cohen, uno dei massimi esperti del Vortice Polare e dell’Oscillazione Artica (AO), che tra le altre cose opera per un’azienda privata estremamente importante negli Stati Uniti. Cohen sostiene che l’evento stia evolvendo in un Canadian Warming e probabilmente in uno Stretched Polar Vortex, cioè un Vortice Polare allungato, non in un collasso del vortice.

Sempre secondo Cohen, gli effetti in superficie arrivano in ritardo, cosa che abbiamo già detto varie volte: aumenta la probabilità di un’ondata di freddo con blocchi sul Nord Europa e sul Nord America nord-orientale, ma tutto ciò non è garantito. Ricordo ad esempio, come emerso in un’ultima ricerca che abbiamo pubblicato, che l’ondata di gelo del 2012, veramente fortissima, che ha investito l’Italia, così come quella del 2017, che ha colpito in maniera vistosa l’Adriatico con forti nevicate, non erano collegate a un fenomeno di indebolimento del Vortice Polare.

Cohen continua a sostenere che c’è un forte El Niño che sta contrastando pesantemente tutti i modelli matematici. Il modello matematico ECMWF ha avuto un’ottima performance nella previsione dell’indebolimento del Vortice Polare, però per ora siamo un po’ persi. In sostanza, lui dice che ora è meglio guardare al Canadian Warming, cioè a questo allungamento del Vortice Polare, per capire poi gli effetti che avrà al suolo. Quindi il raffreddamento dell’Europa settentrionale di cui vi stiamo parlando non è collegato al Vortice Polare, è un’altra cosa. Al momento non siamo in grado di dire che il Vortice Polare stia influenzando il tempo atmosferico che avremo da qui a due settimane, perché i modelli matematici non lo riportano, e come detto prima potrebbe anche non influenzarlo affatto.

Met Office: evento eccezionale, ma il freddo nel Regno Unito ha altre cause

Il Met Office, fonte ufficiale britannica che studia e pubblica le sue informazioni, tra le altre cose anche sui social, e bisogna dire molto prolifico, conferma quanto detto da Judah Cohen: si tratta di un fenomeno eccezionale per precocità, ma il freddo e la neve già arrivati nel Regno Unito non sono causati da questo evento. Dobbiamo infatti aspettare 2-6 settimane per capire se il disturbo si propaga in Troposfera, quella parte dell’atmosfera dove avvengono i fenomeni atmosferici. Comunque aumenta la probabilità che vi sia un’ondata di gelo, ma se ci sarà non lo sappiamo: insomma, la nota degli esperti è questa. Aspettiamo ancora, cioè due settimane a partire dall’11 Novembre.

C’è da dire che molto spesso, per esperienza, i modelli matematici colgono quasi all’ultimo istante, magari una settimana prima, il propagarsi di questa influenza del Vortice Polare verso la bassa atmosfera, quindi verso la Troposfera, e così abbiamo previsioni di ondate di gelo o di freddo con una settimana di preavviso, non molto di più.

El Niño, il grande punto interrogativo dell’inverno

In sintesi, le fonti autorevoli confermano che c’è stato questo disturbo ma, come anche quelle meno autorevoli, ci dicono che dobbiamo attendere per capire se ci saranno delle influenze. Va però detto che altre voci, e non poco autorevoli, evidenziano come un El Niño molto forte ostacolerebbe, secondo loro, il propagarsi verso la Troposfera, cioè là dove avvengono i fenomeni atmosferici, di ciò che è successo lassù a 30 chilometri di altezza. Anche questo potrebbe essere smentito, perché con un El Niño molto forte non sarebbe dovuto capitare un evento come quello che è successo: insomma, siamo nell’incertezza pura, soprattutto con un El Niño che a Dicembre raggiungerà probabilmente il suo apice di forza.

In Europa non siamo interessati direttamente da El Niño, ma lo siamo in maniera indiretta attraverso le cosiddette onde planetarie, per semplificare. È un fenomeno planetario e può creare i suoi guai, nel senso di alterare anche profondamente il tempo invernale che, tra le altre cose, sta per accoglierci: l’inverno meteorologico comincerà infatti il 1° Dicembre, circa tre settimane prima di quello astronomico, e il precocissimo Stratwarming di questi giorni resta una carta ancora tutta da scoprire.

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