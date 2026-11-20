Seguici su Google

Il flusso atlantico continua imperterrito a comandare il meteo di questo periodo e continuerà a farlo ancora per parecchi giorni. Il focus di questo articolo è rivolto alla giornata di domenica 22 novembre. Prepariamoci a un nuovo arrivo di correnti umide sud-occidentali, che porteranno maltempo diffuso e precipitazioni piuttosto persistenti su alcune regioni, che andiamo ad analizzare nel dettaglio.

Quali sono le regioni più a rischio

Fermo restando che il maltempo dovrebbe coinvolgere quasi tutto il nord e le regioni tirreniche (ormai è il leitmotiv di questo periodo!), analizzando per bene i modelli a scala locale possiamo dire che eventuali criticità potrebbero concentrarsi lungo il versante dell’alto Tirreno. Si tratta delle classiche zone in cui la disposizione delle correnti da sud-ovest permetterà un significativo incremento delle piogge in prossimità dei rilievi. È il noto fenomeno dello stau, ovvero delle piogge da sbarramento, che si concentrano in maniera decisa in prossimità di un rilievo, in questo caso le Alpi Apuane.

Una zona da tenere sott’occhio

Liguria orientale e alta Toscana saranno probabilmente le aree più colpite dalla nuova fase di maltempo. Tra lo Spezzino, la Lunigiana e la Versilia gli accumuli pluviometrici potrebbero raggiungere o localmente superare gli 80-100 millimetri nell’arco della giornata. Quantitativi di questa entità richiederanno particolare attenzione, soprattutto perché si tratta di zone che hanno ricevuto moltissima acqua nell’ultimo mese, con terreni ormai piuttosto saturi.

Ma attenzione, il brutto tempo non finirà qui. Il peggioramento coinvolgerà anche buona parte della Pianura Padana. Piogge diffuse, talvolta moderate, sono attese su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Un po’ più in ombra il Piemonte e il Ponente Ligure, non particolarmente esposti a questo tipo di correnti, anche se in queste zone i cieli rimarranno comunque nuvolosi e qualche precipitazione potrebbe presentarsi qua e là.

Capitolo neve

Com’è logico intuire, sull’arco alpino tornerà anche la dama bianca, sebbene generalmente a quote elevate. Sulle Alpi occidentali il limite delle nevicate dovrebbe attestarsi intorno ai 1500-1800 metri, mentre oltre i 2000 metri dovrebbe formarsi un buon manto.

Ancora più elevata la quota sui rilievi centro-orientali, dove le correnti meridionali potrebbero determinare una distribuzione disomogenea delle precipitazioni. Attenzione inoltre alla famosa ombra pluviometrica su Alto Adige e alto Cadore: con questo tipo di correnti sono zone del tutto sfavorite, che rischiano di rimanere quasi completamente all’asciutto. Ma laddove il flusso riuscirà a impattare bene sui rilievi esposti a sud-sud-ovest, oltre i 2200-2400 metri potrebbe esserci un’eccellente imbiancata.

Non sembrano esserci invece le condizioni per nevicate sull’Appennino, poiché la quota neve sarà oltre i 2200 metri: ancora una volta piogge fin sulle vette del Monte Cimone e del Corno alle Scale.

Sud tagliato fuori

Anche in questo caso il meridione resterà prevalentemente ai margini del peggioramento, con condizioni in larga parte stabili e soltanto qualche fenomeno isolato, soprattutto nelle zone interne della Campania. Si tratta però di fenomeni di poco conto, mentre le temperature continueranno a mantenersi su valori pienamente primaverili, in particolare in Sicilia, che sta vivendo un mese di novembre estremamente caldo.

Per tutte le informazioni continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo. Vi invitiamo inoltre a consultare i bollettini della Protezione Civile di riferimento, che ricordiamo essere l’unico ente preposto a emettere le allerte.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE