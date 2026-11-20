Seguici su Google

Finalmente i modelli matematici sembrano inquadrare un inizio d’inverno degno di questo nome. Stiamo parlando dei primi giorni di dicembre, della prima settimana o addirittura di tutta la prima decade del prossimo mese

Per alcuni il termine “entusiasmante” potrebbe risultare eccessivo, ma dopo 20 giorni di novembre – o giù di lì – all’insegna del nulla assoluto eccezion fatta per l’attuale situazione atlantica, anche un semplice periodo di dinamicità atmosferica con freddo sarebbe più che apprezzabile. Qui però si sta parlando di qualcosa in più, di un cambiamento – probabilmente temporaneo – che potrebbe esaltare le tipicità invernali.

Lasciamo stare il Vortice Polare, ci preoccuperemo più avanti. Proviamo a focalizzare l’obbiettivo sul periodo indicato, perché qualora dovesse realmente svilupparsi un’area anticiclonica sul nord Europa se ne vedranno delle belle. L’aria fredda avrebbe modo di scendere dal Circolo Polare Artico, riuscirebbe a insinuarsi a basse latitudini sconvolgendo il quadro termico – decisamente troppo mite (ma non è una novità) in quest’ultimo periodo – e spalancando le porte all’Inverno.

L’Italia? Beh l’Italia a quanto pare potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi. Abbiamo controllato sia le proiezioni termiche sia le proiezioni pluviometriche e le notizie – finalmente – sono buone. Dovrebbero realizzarsi vari peggioramenti, tutti di chiaro stampo invernale.

Le regioni maggiormente coinvolte potrebbero essere quelle centro meridionali, perché trattandosi di aria fredda proveniente da est o da nordest l’arco alpino non rappresenterebbe un ostacolo importante.

Chiaramente questi sono dettagli previsionali che attualmente non ha molto senso proporvi, in primis dovremo portare a casa lo scenario barico continentale ipotizzato, dopodiché si potrà ragionare su quali potrebbero essere gli effetti sul nostro Paese. L’importante, comunque, è che l’Inverno batta subito un colpo.