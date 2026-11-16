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Le perturbazioni atlantiche stanno caratterizzando il meteo di questa parte centrale di novembre. Di certo stiamo finalmente facendo i conti con l’autunno al pieno delle sue forze, segnato dall’afflusso diretto delle correnti oceaniche verso il Mediterraneo, con scarse ondulazioni. In questo corridoio transitano, uno dopo l’altro, i sistemi frontali. Il freddo per il momento resta assente, tanto che sembra un lontano ricordo il fugace assaggio d’inverno avuto ad inizio mese. Mancano però due settimane all’inizio della nuova stagione per il calendario.

Tanti si chiedono se sarà l’inverno giusto per rivedere eventi freddi e nevosi degni di questo nome e non ci riferiamo naturalmente alle nevicate in montagna. Qualcosa si è inceppato e non può essere solo colpa del riscaldamento globale, ma per l’Italia sembrano essere venute meno quelle poche situazioni favorevoli agli episodi nevosi fino in pianura. Non può naturalmente essere solo un caso se ormai questo schema, caratterizzato dalla penuria di nevicate, avviene ripetutamente da oltre 10 anni. L’inverno sembra diventato irriconoscibile.

Dove sono finite le grandi nevicate da addolcimento in Val Padana? E la neve che era solita ricoprire le regioni adriatiche fino alla costa? Da un po’ di tempo tutti gli inverni stanno filando via senza emozioni. Ogni anno lo viviamo con la speranza di un ritorno al passato, ma poi ci si scontra la dura realtà ed i sogni di neve svaniscono presto. Le eccessive ingerenze dell’anticiclone a carattere mite e le scarse irruzioni gelide hanno di fatto azzerato o reso assai difficile la possibilità per la neve di arrivare sino in pianura.

Avvio d’inverno promettente, qualcosa può succedere nelle prossime settimane

Quest’anno ci potrebbe essere qualcosa di diverso? A livello di indici climatici stiamo monitorando il fenomeno di El Niño, particolarmente potente e che può avere ripercussioni sul prossimo inverno. Naturalmente non basta, visto che è un fenomeno troppo distante per imporre un’influenza così rilevante, diversamente da altre teleconnessioni. L’attenzione è concentrata su un Vortice Polare che ha bruscamente rallentato in stratosfera, sino a uno scenario record mai vissuto prima in questo periodo. Non c’è però al momento alcun accoppiamento con le dinamiche in troposfera, che sono quelle che poi determinano le condizioni atmosferiche che viviamo giornalmente.

L’insieme dei segnali atmosferici che stiamo monitorando potrebbero preludere ad un avvio d’inverno con possibili grosse sorprese. L’ipotesi di un Inverno pronto a ruggire prima di Natale non è da escludere, se dovesse mantenersi un certo trend. Le tendenze stagionali a lunghissimo termine non lasciano tanto spazio ai sogni, anche se non si può escludere il singolo episodio favorevole o una fase meteo invernale potenzialmente rilevante. Ma vediamo se e quando arriverà il freddo.

Le proiezioni del Centro Meteo Europeo vedrebbero un brusco abbassamento termico negli ultimi giorni del mese, specie sulle regioni centrali per effetto di crescenti infiltrazioni fredde da est, in uno scenario tipico del periodo. Non ci sarà alcun arrivo del freddo, quello vero, sino almeno ad inizio dicembre. Solo sull’Europa Centrale l’inverno potrebbe iniziare a fare sul serio. La circolazione atmosferica resterà ondulata e quindi avremo sbalzi termici, ma ancora nulla che possa definirsi somigliare all’inverno in uno scenario meteo dove prevarranno le fasi climatiche con temperature sopra la media.

Questo articolo è stato realizzato consultando i più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ) per le previsioni meteo.