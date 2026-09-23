Meteo Giornale Business: previsioni, allerte e dati meteo su misura per Aziende, Enti e Media

I servizi meteo a marchio Meteo Giornale derivano dall’esperienza maturata dal fondatore – Andrea Meloni – di questo portale che viene seguito da milioni di persone ogni mese, e che dispone di oltre 1,3 milioni di follower nei social network.

Per servizi meteo personalizzati, potete contattare via e-mail via e-mail [email protected] o telefonare allo 3342933756. I servizi saranno erogati dalla Turismo e Ambiente S.r.l..

Esperienza trentennale. Abbiamo avuto e abbiamo clienti noti per la loro dimensione aziendale, possiamo citare Eni Italgas, Siemens, Tim, Eutelia, Serravalle Autostrade Milano, Gruppo Caronte & Tourist, Alpitour, il gruppo RCS Corriere della Sera, Libero, Libero Quotidiano, Gazzetta di Parma, Giornale di Sicilia, Società Reale Mutua Assicurazioni e innumerevoli altri minori, o che non indichiamo per ragioni di privacy.

Inoltre, abbiamo realizzato il primo vero Report della Grandine che è stato disponibile in tutto il Mondo, con clienti anche dall’Australia, Nuova Zelanda, numerosi dal Sud America, Messico, USA, Canada, oltre che italiani ed europei.

Dati meteo del passato per aziende di produzione e commercio (scarpe, abbigliamento, climatizzatori, centri commerciali), Compagine di Assicurazione e di Riassicurazione.

Servizi meteo speciali per la produzione di energia solare, idroelettrica ed eolica.

Il meteo incide ogni giorno sulle decisioni di chi lavora: sulla sicurezza di un cantiere, sull’organizzazione di una serie di eventi all’aperto, sulla viabilità, sulla produzione di un impianto fotovoltaico o sulla valutazione di un danno.

Per questo Meteo Giornale mette a disposizione di Aziende, Enti e operatori dell’informazione una serie di servizi meteorologici professionali costruiti sulle esigenze del cliente e non sono uguali per tutti.

La nostra è una piattaforma meteo professionale multi-sorgente. Integra dati radar, modelli matematici previsionali, immagini satellitari, rilevazioni dei fulmini e osservazioni delle stazioni meteo, e li trasforma in servizi personalizzati per imprese, media, pubbliche amministrazioni e infrastrutture.

Come lavoriamo: dati da più fonti, un’unica lettura

Ogni servizio nasce dall’integrazione di più fonti di dati, elaborate su server dedicati presso webfarm con procedure proprietarie:

modelli matematici globali e locali ;

; dati radar da reti e fornitori specializzati;

da reti e fornitori specializzati; dati satellitari ;

; dati fulmini da provider specializzati;

da provider specializzati; osservazioni dalle stazioni meteo;

dalle stazioni meteo; archivi storici (dati meteo del passato) ;

; certificazioni su danni richieste da Compagnie di Assicurazione (eventi meteo estremi)

su danni richieste da (eventi meteo estremi) elaborazioni proprietarie su server dedicati con dati meteo per qualsiasi finalità.

su server dedicati con dati meteo per qualsiasi finalità. previsioni meteo personalizzate con l’ausilio di uno staff di meteorologi certificati

Sulla base dell’esigenza, non riceverete dati grezzi da decifrare, ma informazioni già interpretate, mappe chiare, allerte meteo, bollettini personalizzati, API semplici da integrare, dashboard operative e, quando serve, il supporto diretto dei nostri meteorologi. Ogni Azienda e ogni Ente ha esigenze proprie: per questo ogni servizio viene personalizzato.

I servizi meteo professionali di Meteo Giornale

Previsioni meteo personalizzate

Sono il cuore dell’offerta. Forniamo previsioni puntuali per singole località o per aree specifiche, già disponibili per tutti i comuni d’Italia, per le località turistiche e per diverse migliaia di località nel mondo.

Aggiornamenti automatici delle previsioni a breve , medio e lungo termine , fino a 15 giorni di validità. Oppure, con il supporto del meteorologo.

delle previsioni a , e , fino a di validità. Oppure, con il supporto del meteorologo. Previsioni orarie e giornaliere sviluppate con modelli matematici ad altissima risoluzione.

sviluppate con modelli matematici ad altissima risoluzione. Previsioni meteo climatiche stagionali , ideali per programmare le attività aziendali.

, ideali per programmare le attività aziendali. Bollettini personalizzati quindi a breve, medio, lungo termine, e stagionali, per Aziende, Enti, Media e Portali Web, con un livello di personalizzazione molto elevato, calibrato sulle necessità del cliente.

quindi a breve, medio, lungo termine, e stagionali, per Aziende, Enti, Media e Portali Web, con un livello di personalizzazione molto elevato, calibrato sulle necessità del cliente. Tendenze stagionali: non sono previsioni meteo in senso stretto, ma indicazioni climatiche sui mesi successivi. Sono utili in molti settori, tra cui energia, agricoltura e commercio.

Nowcasting e monitoraggio in tempo reale

Il nowcasting è la previsione a brevissimo termine, costruita sull’osservazione di ciò che sta accadendo in quel momento. È il servizio per chi deve decidere nell’arco di poche ore.

Monitoraggio delle precipitazioni tramite dati radar e stazioni meteo , in modalità automatica oppure con il supporto dei meteorologi .

tramite e , in modalità automatica oppure con il . Tracciamento dei temporali e dei fenomeni intensi .

e dei . Stima degli accumuli di pioggia e neve .

di e . Aggiornamenti frequenti sulle successive 1-3 ore.

Sistemi di allerta meteo su soglia

Il cliente stabilisce quando essere avvisato, il sistema invia l’allerta. Le allerte coprono pioggia intensa, temporali, grandine, vento forte, neve, gelo e caldo estremo.

Soglie personalizzate per cliente, area geografica o attività operativa. Ad esempio, un avviso quando la temperatura supera o si prevedono i 35°C oppure gelo , neve, rischio grandine , quando la pioggia oltrepassa un certo accumulo in un’ora.

per cliente, area geografica o attività operativa. Ad esempio, un avviso quando la temperatura supera o si prevedono i oppure , , quando la pioggia oltrepassa un certo accumulo in un’ora. Notifiche via e-mail , SMS , app di messaggistica , dashboard o API .

via , , , o . Il servizio è pensato per aziende, comuni e protezione civile comunale, cantieri, eventi, strutture turistiche e infrastrutture.

Dati fulmini e fenomeni meteo severi

Un fulmine a pochi chilometri può fermare un cantiere, un evento o un impianto. Il servizio integra i dati fulmini provenienti da reti e provider esterni specializzati.

Localizzazione degli eventi elettrici in tempo reale.

in tempo reale. Supporto alla sicurezza di personale, impianti, eventi all’aperto e attività operative.

di personale, impianti, e attività operative. Integrazione con mappe, dashboard e sistemi di allerta.

Alcuni di questi dati provengono da fornitori terzi e possono comportare costi alla fonte, che vengono indicati con chiarezza in fase di preventivo.

Mappe meteo e dashboard operative

Per chi ha bisogno di una visione d’insieme sempre disponibile, realizziamo piattaforme web con mappe interattive.

Visualizzazione di radar , satellite , modelli matematici , temperature , vento , pioggia e neve .

di , , , , , e . Accesso riservato per i clienti.

per i clienti. Dashboard personalizzabili per settore di attività o per area geografica.

API e feed meteo

È il servizio pensato per chi sviluppa siti, app e sistemi informativi. I dati meteo vengono forniti tramite API e feed nei formati più diffusi: JSON, XML, CSV e GeoJSON.

Integrazione in siti web, app, portali turistici , sistemi aziendali e digital signage , cioè i monitor informativi di negozi, stazioni e spazi pubblici.

in siti web, app, , e , cioè i monitor informativi di negozi, stazioni e spazi pubblici. Possibilità di creare servizi white-label, cioè senza il nostro marchio, per web agency e partner.

Servizi per media e comunicazione

Siamo una testata meteo e conosciamo le esigenze delle redazioni. Per siti di informazione, radio, televisioni e newsletter forniamo:

bollettini meteo testuali pronti per la pubblicazione;

pronti per la pubblicazione; grafiche meteo automatiche ;

; video meteo brevi e contenuti multimediali ;

e ; feed meteo per schermi informativi, portali locali, broadcaster e piattaforme editoriali.

Servizi per trasporti e logistica

Neve, ghiaccio e nebbia hanno un costo per chi gestisce strade, flotte e magazzini. Il servizio offre:

previsioni per strade , autostrade e tratte ferroviarie ;

per , e ; allerte per neve , ghiaccio , gelicidio , vento forte e bassa visibilità ;

per , , , e ; supporto alla pianificazione operativa ;

; monitoraggio delle condizioni critiche su tratte e aree specifiche.

Servizi per energia e rinnovabili

La produzione da fonti rinnovabili dipende direttamente dal tempo atmosferico. Per operatori e gestori di impianti forniamo:

previsioni del vento per gli impianti eolici ;

per gli ; previsioni di irraggiamento solare per il fotovoltaico ;

per il ; supporto alla stima della producibilità ;

; monitoraggio degli eventi critici, come grandine, vento estremo e fulmini.

Previsioni marine e costiere

Per chi lavora in mare o lungo le coste realizziamo previsioni dedicate su vento, onde e stato del mare.

Supporto per porti , nautica , attività offshore , turismo costiero e operazioni marittime.

per , , attività , e operazioni marittime. Previsioni site-specific, cioè riferite a un punto preciso, e previsioni di rotta.

Analisi storiche e report post-evento

Dopo un evento meteo rilevante spesso serve una documentazione tecnica affidabile. Ricostruiamo quanto accaduto e redigiamo report tecnici per aziende, compagnie assicurative, studi legali, enti e privati cittadini.

Ricostruzione di eventi meteorologici passati .

. Analisi di piogge intense , grandinate , vento forte , nevicate ed eventi estremi .

di , , , ed . Valutazione della rarità dell’evento sulla base dei dati storici .

dell’evento sulla base dei . Documentazione a supporto delle richieste di risarcimento: i report sono disponibili anche per privati e aziende che devono attestare un danno alla propria compagnia di assicurazione.

Scenari climatici e dati storici

Per la pianificazione a lungo termine forniamo dati e analisi sul clima di un territorio.

Dati storici validati .

. Analisi dei trend climatici .

. Indici di rischio per temperature estreme , precipitazioni intense , siccità , vento e grandine .

per , , , e . Supporto alla pianificazione strategica di aziende, enti e infrastrutture, dal Nord Italia al Centro e al Sud, fino alle Isole Maggiori.

A chi si rivolgono i nostri servizi

I servizi professionali di Meteo Giornale sono pensati per:

aziende private di ogni settore;

di ogni settore; web agency , per l’integrazione di dati meteo in siti web e app;

, per l’integrazione di dati meteo in siti web e app; media locali e nazionali ;

; portali turistici ;

; comuni ed enti pubblici ;

ed ; organizzatori di eventi ;

; infrastrutture e trasporti ;

; energia e rinnovabili ;

; logistica ;

; compagnie assicurative ;

; studi tecnici e legali.

L’elenco non è chiuso: qualsiasi attività la cui operatività dipende dal tempo atmosferico può trovare una soluzione su misura.

Ogni servizio può essere attivato singolarmente o combinato con gli altri. La proposta economica viene definita dopo aver analizzato le esigenze del cliente, l’area geografica di interesse e il livello di personalizzazione richiesto.

Richiedi una proposta personalizzata contattando direttamente Andrea Meloni via e-mail [email protected] o telefonare allo 3342933756.