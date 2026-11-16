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Ci siamo, questa volta potrebbe cominciare a vedersi una piccola pausa da questo meteo piovoso. Dopo una decina di giorni di perturbazioni incessanti sulle regioni tirreniche e su buona parte del Nord, a partire da Sabato 21 l’alta pressione dovrebbe tornare a espandersi sul Mediterraneo. Sarà però qualcosa di debole e poco incisivo, perché non dovrebbe durare più di tre giorni. Se da un lato si tratterebbe di una fase meteo decisamente più mite, dall’altro, attenzione, perché in questa stagione le insidie non mancano.

Cosa emerge

Le ultime elaborazioni del modello europeo ECMWF evidenziano un progressivo spostamento del getto perturbato verso latitudini più alte. Di per sé non è una novità, anche perché prima o poi dovrebbe smettere di piovere. Il problema è che, così facendo, le temperature si impennerebbero ulteriormente.

La durata, però, sarebbe davvero effimera, perché tra Lunedì 23 e Martedì 24 un nuovo, debole impulso atlantico potrebbe raggiungere le regioni tirreniche, portando qualche pioggia soprattutto su Toscana, Lazio e Sardegna. Sarebbe comunque un passaggio rapido, semplicemente perché si tratterebbe di un modesto cavo d’onda.

Le conseguenze

Attenzione, però: proprio perché siamo ormai molto in là col calendario, con il ritorno dell’alta pressione aumenterebbe sicuramente il rischio di nebbie persistenti sulla Pianura Padana e nelle vallate del Nord. Il rischio sarebbe maggiore nei tre giorni tra il 21 e il 23, quando il tempo sarà più asciutto.

In genere, le inversioni termiche permettono l’accumulo di aria fredda e umida nei bassi strati, mentre sulle colline e sulle montagne le temperature risulterebbero nettamente più alte, addirittura con un tepore quasi primaverile. Situazione diversa, invece, al Centro-Sud e sulle Isole, dove continuerebbe a prevalere un clima piuttosto mite, con valori superiori di 4-5°C alle medie tipiche del periodo. Il grande freddo rimarrebbe confinato soltanto sugli alti Balcani, sull’Ucraina e sulla Russia.

E a fine mese?

Qui si apre una forbice di possibilità. Alcuni scenari, come quelli suggeriti dal GFS americano, ipotizzano un ritorno delle piogge già tra Mercoledì 25 e Venerdì 27, soprattutto sulle regioni nord-occidentali e tirreniche. Altre elaborazioni, come quella europea ECMWF, propendono per una maggiore ingerenza di una timida e tiepida alta pressione.

Come potete vedere, cari lettori, il comun denominatore di questo pattern meteorologico sarà l’assenza del freddo. Che ci siano piogge o che prevalga l’anticiclone, il vero inverno rimarrà piuttosto lontano, molto probabilmente fino ai primissimi giorni di Dicembre.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE