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L’inverno, per chi ama questa splendida materia – la meteorologia ovviamente – è una stagione magica. Lo era soprattutto in passato, lo era per chi ha un vissuto situazioni di un certo tipo e può raccontare ondate di freddo e neve difficilmente immaginabili

Poi è arrivato il riscaldamento globale, poi sono arrivati i cambiamenti climatici, poi è arrivata un’altra era climatica. Mettetela come volete, fatto sta che le cose sono cambiate. Cambiate in peggio purtroppo, perché al di là che possa piacere o meno è impensabile che l’inverno si vesta di primavera. O magari di Autunno. Ricordate gli ultimi anni? Ricordate per caso una nevicata decente? Noi no e persino in montagna viene difficile ricordare qualcosa meritevole di attenzione. O meglio, non ci ricordiamo di nevicate degne di questo nome, perché le fioccate di un paio d’ore non meritano di essere prese in considerazione.

Sapete però qual è, almeno qui da noi, la bellezza dell’inverno? La sua imprevedibilità. Viviamo circondati dal mare, un mare mite che negli ultimi decenni sta diventando sempre più caldo. Ovviamente stiamo parlando del Mediterraneo. Ci teniamo a evidenziarlo perché se la neve è così bella, così affascinante, così emozionante, così accattivante, è perché il nostro clima non è quello artico, né quello siberiano, neppure quello scandinavo.

Qui da noi la neve, togliendo ovviamente le montagne (perché quelle ci sono, sono imponenti e di neve solitamente ne vedono parecchia), la neve in pianura, al mare ed in collina rappresenta un evento. Un evento di quelli da ricordare, di quelli da aspettare con impazienza, di quelli che difficilmente si dimenticano.

La neve mette d’accordo un po’ tutti, poi per carità, a qualcuno non piace e ne prendiamo atto. Ma in fondo in fondo siamo convinti che la neve piaccia un po’ a tutti e che le bufere di neve, quelle che non ti aspetti, siano esattamente il dono invernale più bello e inaspettato. Riusciremo a riceverlo nuovamente, prima o poi?