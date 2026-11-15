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La seconda metà di novembre continuerà a mostrare il volto più classico e dinamico del meteo d’autunno, tenendo ben lontane le prime irruzioni invernali. A guidare lo scenario meteorologico sull’Europa e sull’Italia sarà infatti un vivace flusso oceanico alimentato da due ampie aree depressionarie — posizionate tra il Regno Unito e la Scandinavia — che spingeranno correnti occidentali zonate molto decise verso il Mediterraneo.

Trattandosi di masse d’aria che pescano direttamente da basse di latitudini, questo treno di perturbazioni, come la dinamica recente, non porterà affatto freddo, bensì un contesto termico spesso gradevole o addirittura superiore alle medie stagionali, accompagnato da venti sostenuti e mari agitati.

L’avvio della settimana: piogge tirreniche e neve solo ad alta quota

La sequenza perturbata entrerà nel vivo già nella giornata di lunedì 16 novembre, quando un primo fronte atlantico attraverserà la Penisola concentrando i suoi effetti soprattutto lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fino alla Calabria. Su questi settori sono attesi rovesci diffusi con accumuli localmente abbondanti, mentre sul resto del Paese — dal Nord fino al versante adriatico e alle isole — prevarranno ampie schiarite. La neve farà la sua comparsa soltanto sulle vette più alte dell’Appennino centrale intorno ai 2000 metri, in un quadro ventilato dai quadranti meridionali e occidentali.

Martedì 17 novembre un secondo e più rapido impulso instabile sposterà il baricentro delle precipitazioni verso il Centro-Nord. Le piogge bagneranno in modo incisivo la Liguria centro-orientale, la Lombardia, il Triveneto e l’alta Toscana — aree dove non si escludono punte pluviometriche considerevoli — per poi estendersi nuovamente verso Lazio e Campania. Sui rilievi alpini e sull’Appennino settentrionale i fiocchi cadranno solo oltre i 1800-1900 metri, mentre i venti di Libeccio manterranno i bacini di ponente molto mossi.

Fase centrale instabile, poi una tregua nel fine settimana

A metà settimana, nella giornata di mercoledì 18 novembre, si assisterà a una temporanea attenuazione dei fenomeni con schiarite prevalenti al Nord e sulle regioni centrali, mentre qualche piovasco resisterà sul basso Tirreno. Si tratterà tuttavia di una pausa breve: già dalla nottata e per tutta la giornata di giovedì 19 novembre, un nuovo e intenso peggioramento tornerà a colpire soprattutto la Sardegna e il versante tirrenico del Centro-Sud con rovesci e temporali, accompagnati da un rinforzo dei venti fino a Maestrale e da mareggiate sulle coste esposte. Al Settentrione, invece, l’ingresso di aria più asciutta regalerà giornate più luminose ma con uno zero termico in forte rialzo oltre i 2200 metri.

Uno spiraglio di maggiore tranquillità si aprirà infine tra venerdì 20 e il weekend del 21-22 novembre. Una temporanea rimonta dell’alta pressione dovrebbe infatti riportare condizioni più stabili e soleggiate su gran parte d’Italia, interrompendo la serie delle piogge e mantenendo le temperature su valori miti per il periodo. L’unica insidia meteo tipicamente autunnale sarà rappresentata dal ritorno di foschie dense e banchi di nebbia sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro durante le ore più fredde.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.