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Neve in pianura

In inverno, o almeno in quello che è l’inverno meteorologico, cresce sempre di più il numero degli appassionati di meteo, e sono tantissimi quelli che amano soprattutto la neve. Non parlo però di quella che cade in montagna, dove è facile che ci sia, ma della neve che cade nella propria città, nel proprio cosiddetto orticello: qui ci sono milioni di persone che hanno la passione di vederla, di osservare il paesaggio che muta, si imbianca e diventa magico.

La favola del Natale bianco

Sicuramente tutto ciò è correlato con un periodo dell’anno che ci hanno inculcato come bianco, il Natale. Io penso che molti di noi amino la neve perché, durante il periodo natalizio, già da bambini abbiamo avuto una sorta di inondazione di film, spettacoli e altro, dove la protagonista del Natale era la neve che cade dal cielo. Anche oggigiorno, quando ci si avvicina a quel periodo, la TV trasmette moltissimi film dedicati al Natale e non solo: sui social network e su YouTube vengono messe in evidenza le canzoni natalizie, tutte con quella magia del bianco candore che la neve porta nell’animo di molti di noi.

Qui in Italia, però, c’è una novità: ormai non crediamo più alla favola del Natale con la neve. Era una bella favola, quella di osservare ogni anno magari una nevicata anche in collina al Centro e al Sud Italia, perché la neve arrivava eccome. E poi pensate a cosa è capitato in quelle aree dove la neve, durante l’inverno, faceva capolino anche con abbondanza e svariate volte: città di pianura, paesi, campagne. L’argomento mi riporta alla Pianura Padana, dove l’assenza della neve invernale è molto eclatante.

Perché non crediamo più alle previsioni di neve

A questo punto la mancanza della neve invernale ci porta probabilmente a essere sempre scettici su ogni previsione di neve. Molto spesso anche noi che ci occupiamo di meteorologia, quando osserviamo le mappe che propongono un’ondata di freddo, sul momento prestiamo molta attenzione: studiamo le cartine e le possibilità che questo evento meteorologico possa capitare, però nella nostra mente non ci crediamo, della serie “se non vedo non credo”. Abbiamo avuto tantissime illusioni, previsioni di neve che poi non si sono manifestate, anche ad altissima risoluzione, a distanza di che ne so 72 ore, che davano l’ingresso di aria fredda. Insomma, ne abbiamo viste così tante in questi ultimissimi anni che non so veramente neanche quante.

Certo, negli ultimi 4-5 anni le previsioni di neve sono calate parecchio. I modelli matematici hanno una maggiore risoluzione, ma allo stesso tempo sono apparse più volte delle previsioni che spingevano aria fredda verso l’Italia. Anche in questi giorni abbiamo addirittura visto modelli matematici, come quello del Centro Europeo ECMWF, proporre irruzioni di aria fredda che lambivano la penisola, con temperature di 0°C e anche parecchio meno alla quota di 850 hPa, che corrisponde a circa 1.500 metri sul livello del mare. Ed ecco che nella nostra mente c’era l’illusione della mappa, che magari questo fosse l’inverno giusto, la stagione invernale della neve.

Allora nasce la diffidenza, che si nota parecchio sui social network quando pubblichiamo delle previsioni. Ma le previsioni non dobbiamo solo scriverle, dobbiamo raccontare e descrivere il fenomeno atmosferico, e anche quando scriviamo gli articoli spesso evidenziamo lo scetticismo che c’è e la necessità di attendere delle conferme, perché le previsioni non sono certezze, purtroppo. Eppure ci si casca sempre un poco nel banale, cioè nell’idea che la previsione meteo sia quasi una certezza. Non è così, nemmeno quando è prevista la pioggia o il temporale: ci sono fenomeni atmosferici facilmente prevedibili e altri no, e poi ci sono aree predisposte per determinati fenomeni, dove questi si verificano con più facilità. A grandi linee, però, le previsioni meteorologiche restano sempre delle linee di tendenza e non delle certezze.

Le banalità sulla neve e l’informazione distorta

Ma torniamo al discorso neve: ci sarà neve quest’inverno? Nessuno può saperlo. Mi ricordo quando qualche giornale, anni fa, scriveva che sarebbero caduti 10 centimetri di neve a Roma e 20-30 centimetri a Milano, notizie che venivano fuori addirittura a Ferragosto, una precisione diffusa ad agosto per l’inverno successivo. Di banalità ne abbiamo lette non poche e, se mi consentite, ne leggo ancora, soprattutto da parte di coloro che dovrebbero darci delle notizie. Intendo testate di informazione, non siti meteo, e a volte mi chiedo se le notizie che leggiamo sui giornali siano distorte tanto quanto quelle meteo che vengono diffuse, perché sì, lo sono e non poco.

Il sito meteo che pubblica notizie viene spesso additato come colui che diffonde informazioni fasulle, e io non ci sto. Il sito meteo mediamente non fa queste cose: ha alle sue spalle esperienza nella materia, si occupa di meteo e non vi parla di quello che succede nel Parlamento italiano o altrove. Vi parla di meteorologia e, volendo, anche di altre tematiche che riguardano la scienza, come geologia e astronomia, perché c’è una preparazione adatta.

Il Vortice Polare si è invertito, ma non è una previsione di gelo

E allora la neve in pianura al Nord entro fine novembre ci sarà? Cosa sappiamo è che è successo un fatto di cui vi abbiamo parlato anche oggi: il Vortice Polare si è addirittura invertito nei suoi venti, in alta quota ovviamente, con uno Stratwarming da record per precocità, e questo potrebbe avere un’influenza nelle prossime settimane. Quella non è una previsione di ondata di gelo: vi stiamo semplicemente dicendo che cosa è successo a 30 chilometri di altezza e che ciò potrebbe, usando il condizionale, avere un’influenza anche nella Troposfera, lo strato dove si verificano i fenomeni atmosferici. Ne abbiamo parlato anche analizzando cosa può succedere in Italia dopo lo Stratwarming e perché il freddo può puntare l’Europa a fine novembre.

Geografia e scienza dell’atmosfera in disuso

Abbiamo spesso la necessità di spiegare questi dettagli perché purtroppo la geografia e la scienza dell’atmosfera, in ambito informativo, sono ormai in disuso, e lo sono anche nella scuola. Mi è stato riferito di un’interrogazione avvenuta proprio ieri, in cui a un’alunna di seconda superiore è stato chiesto quale sia la catena montuosa più importante d’Italia e lei ha risposto “il Po“. Alla seconda domanda, che forma ha l’Italia, ha risposto “rotonda”, e quando le è stato chiesto che forma avesse il Mediterraneo ha detto “a stivale”. Un altro ragazzo, di quarta superiore, portato a Roma per una gita scolastica, passando vicino al Tevere ha urlato “ragazzi, a Roma c’è un fiume”.

Di fronte a queste mancanze mi chiedo come dobbiamo esprimerci per poter dare informazioni a tutti. Noi italiani potremmo anche sbagliare e dire che a Parigi, anziché la Senna, c’è il Tamigi, che invece scorre a Londra, ma queste sono piccolezze sotto certi aspetti, visto che le ore di geografia a scuola sono estremamente limitate. Fare errori come quelli che ho elencato, soprattutto da parte di ragazzi delle superiori avanzate, mi sembra invece veramente allarmante. Per questo bisogna raccontare la meteo cercando di spiegare ogni volta di che cosa stiamo parlando, scendendo da quel piedistallo che molti mantengono ed entrando in contatto con quella scienza che non viene diffusa. In TV le previsioni meteo hanno la durata di uno spot e, su un’emittente nazionale molto importante, le previsioni per la giornata vengono fatte già al pomeriggio. Tutto ciò mi fa veramente molta pena e tristezza.

La neve resta una magia

Nel frattempo, la neve l’aspetto anch’io. Vorrei fare di nuovo un pupazzo di neve e giocare a palle di neve, la aspetto nella città dove vivo attualmente e dove potrebbe anche cadere, ma a volte penso a chi me lo fa fare di aspettare la neve quando è difficile che succeda, e che forse sarebbe meglio neanche pensarci. È quello che a volte fa la mia testolina. Scusate se mi sono dilungato tantissimo: in questo editoriale vi ho parlato come ad amici, per dire che la neve è comunque magia. Un mio contatto su Facebook, che abita in montagna, ieri ha tagliato l’erba e scriveva che non gli era mai successo di farlo a novembre. Oggi, all’improvviso, il paesaggio si è imbiancato di neve, una magia, eppure la neve non era prevista a circa 1.300 metri, dove si trova lui, sulle Alpi Orientali.

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