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Venerdì 20 e sabato 21 novembre saranno due giornate nel complesso tranquille, con ampie schiarite su buona parte dell’Italia. La pausa sarà però di breve durata. Già dalla tarda serata di sabato una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nord-Ovest e la Toscana. Il peggioramento si estenderà domenica a diverse regioni del Nord e del Centro e, più tardi, a parte del Sud.

Venerdì e sabato, ampie schiarite e qualche nebbia al Nord

La circolazione atmosferica resta favorevole al passaggio di perturbazioni atlantiche, ma tra venerdì e gran parte di sabato l’Italia beneficerà di una fase più stabile. Il sole avrà spazio in molte regioni, intervallato da qualche nube di passaggio. Al Nord, nelle prime ore del mattino, potranno formarsi nebbie che limiteranno localmente la visibilità.

Il cambio di scenario si farà strada soltanto a fine giornata: nella tarda serata di sabato la nuvolosità aumenterà a partire dalle regioni nord-occidentali e dalla Toscana, le prime aree a risentire dell’avvicinamento del fronte.

Domenica 22 novembre, il peggioramento si estende verso est

Fin dalle prime ore di domenica il tempo peggiorerà al Nord e su parte del Centro. Con il passare delle ore la perturbazione avanzerà verso est, coinvolgendo soprattutto la Liguria, l’Emilia-Romagna e ampie zone del Triveneto. Al Centro il maltempo interesserà principalmente il versante tirrenico, con Toscana e Lazio tra le regioni più esposte al passaggio del fronte.

Gli effetti della perturbazione si faranno sentire più tardi al Sud. Nel pomeriggio il guasto del tempo raggiungerà la Campania e in serata si estenderà alle coste tirreniche della Calabria. Lungo il medio e basso Adriatico, così come in Sicilia e in Sardegna, il tempo si manterrà tutto sommato più stabile.