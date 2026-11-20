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Continua a nevicare forte nei settori alpini esteri, quelli di Francia, Svizzera e Austria. La neve arriva anche in prossimità dei crinali alpini italiani, con qualche sconfinamento sul nostro versante come è accaduto ieri, giovedì 19 novembre. Il quadro in Italia resta però magro: a parte l’alta quota della Valle d’Aosta, il manto nevoso è davvero scarso.

Il motivo è nella direzione delle correnti. Con i flussi da nord-ovest e da nord, l’aria umida atlantica si scontra con il versante estero della catena e lì scarica gran parte delle precipitazioni, per effetto stau, cioè il sollevamento forzato dell’aria contro i rilievi. Oltre lo spartiacque arriva un’aria ormai asciutta, che scende e si riscalda: è il favonio, il vento caldo e secco che tiene sgombro il cielo sul Nord Italia mentre a pochi chilometri di distanza nevica senza sosta. Solo quando la perturbazione è particolarmente vigorosa i fiocchi superano il crinale e raggiungono le testate delle valli italiane. Gli sconfinamenti di questi giorni sono esattamente questo. Le perturbazioni atlantiche che stanno portando tanta neve sulle Alpi hanno lavorato soprattutto sul lato nord della catena.

Più avanti, nel capitolo sulle previsioni meteo neve, si vedrà come questo schema sia destinato a cambiare.

Le stazioni sciistiche aperte questo fine settimana

Per lo sci alpino in Italia questo fine settimana risultano già in stagione Breuil-Cervinia, la Val Senales e Solda all’Ortles. Sono località d’alta quota, con piste che salgono sui ghiacciai o nei pressi, e infatti sono le uniche che possono contare su un innevamento sufficiente in un avvio di stagione così avaro sul versante italiano.

In Svizzera ci sono aperture giornaliere anche a Zermatt, Saas-Fee, Glacier 3000 e Davos-Parsenn. L’Austria offre la scelta più ampia, frutto proprio delle nevicate insistenti sul versante settentrionale della catena. Nelle Alpi francesi le prime grandi aperture al pubblico sono annunciate per domani, sabato 21 novembre, a Tignes e Val Thorens-Orelle. A Les Deux Alpes, invece, la riapertura invernale è indicata per sabato 28 novembre.

Engelberg-Titlis merita una precisazione. Ieri, 19 novembre, il forte vento ha imposto la chiusura. Per oggi il gestore annunciava la prima risalita alle 8:30, senza che nell’avviso consultato risultassero confermate le singole piste sciabili. Chi ha in programma di andarci farebbe bene a verificare lo stato degli impianti prima di mettersi in viaggio: in quota, con le raffiche, la situazione può cambiare nel giro di un’ora.

Per sciare già oggi, la Val Senales ha un evento di apertura datato proprio 20 novembre, Davos-Parsenn inaugura oggi l’esercizio quotidiano e Sölden registra il maggior numero di impianti aperti fra le località austriache rilevate. Per Tignes e Val Thorens la data da segnare è invece domani, 21 novembre.

Previsioni meteo neve: in arrivo una serie di perturbazioni intense

Le notizie per gli appassionati sono davvero strepitose. Domenica 22 novembre una perturbazione molto intensa investirà il comprensorio alpino, con neve sui crinali e uno sfondamento sulle Alpi orientali: lì sono attese nevicate abbondantissime. Si tratta di un peggioramento molto importante, che arriva dopo un sabato con il sole e segna un cambio di passo netto.

Lo sfondamento è il passaggio che conta. Significa che la massa d’aria non si limita più a scaricare sul lato estero ma oltrepassa lo spartiacque, portando precipitazioni consistenti anche sulle valli italiane. Per le stazioni delle Alpi orientali è la svolta attesa da settimane.

Lunedì 23 continuerà a nevicare sulle Alpi svizzere, poi martedì 24 è previsto un miglioramento, senza neve. Una pausa breve. Secondo le ultime previsioni, già mercoledì 25 una nuova perturbazione molto intensa raggiungerà le Alpi e tenderà a rinforzarsi nella notte tra mercoledì e giovedì 26, con neve a quote basse.

La dinamica di questo secondo episodio è interessante. Le correnti saranno inizialmente meridionali, quindi la perturbazione colpirà per prima cosa il versante italiano, quello esposto ai flussi umidi da sud. Poi i venti ruoteranno da nord, soprattutto nella giornata di giovedì, e l’aria più fredda abbasserà la quota neve, con abbondanti nevicate anche sul versante estero. È lo schema che più favorisce l’arco alpino nel suo insieme: prima il carico da sud, poi quello da nord, con un manto che si costruisce su entrambi i lati della catena. Per i dettagli sulle precipitazioni di quei giorni rimandiamo all’approfondimento sulla fase di piogge diffuse e sostanziose tra il 25 e il 28 novembre.

Tutto questo propende per un deciso miglioramento delle condizioni in tutte le stazioni sciistiche citate. Resta da vedere se qualche località, oggi ferma per mancanza di neve, deciderà di anticipare l’apertura.

La tendenza fino a fine novembre

Nella tendenza a più lungo termine compare una nuova perturbazione nel weekend successivo, quello attorno al 28 novembre, la stessa data indicata per la riapertura di Les Deux Alpes. Più avanti la situazione è incerta. Sull’Europa scorre un flusso continuo e velocissimo di perturbazioni, e in una configurazione del genere i modelli matematici faticano a collocare con precisione tempi e intensità dei singoli passaggi: un ritardo di dodici ore o uno spostamento di cento chilometri cambia completamente il risultato su una vallata. Per questo le previsioni possono variare da un momento all’altro, e conviene seguirne gli aggiornamenti giorno per giorno, a partire dall’analisi sulla prima sterzata verso l’inverno da fine novembre e da quella sulle reali possibilità di neve a bassa quota entro fine mese.

Il dato di fondo, comunque, è chiaro. Rispetto ad altri anni, quando l’inizio della stagione era rimasto ostaggio di lunghe fasi anticicloniche e di innevamento quasi solo artificiale, la situazione sembra rientrare nella normalità, con precipitazioni abbondanti sull’arco alpino e una circolazione atlantica attiva che alimenta il manto nevoso a ritmo serrato. Le prime bufere di neve al Nord nell’ultima settimana di novembre sono la conferma di un inverno che si presenta nella normalità sulle montagne.

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