Fiume atmosferico Vortice Polare e modelli matematici a rischio svolta

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Cosa dice il modello matematico ECMWF sul freddo

Vorrei analizzare il perché il mio collega Davide Santini ha descritto ciò che dice il modello matematico ECMWF. Il modello matematico traccia una linea di tendenza che al momento non ha relazione con quelle che sono le onde atmosferiche, che poi vanno a rimodulare il tempo anche sul lungo termine, da qui magari a 10 o 15 giorni. Ciò non vuol dire che Davide abbia sbagliato a dire che ci sono poche possibilità di avere freddo sull’Italia. Questa è la realtà di un modello matematico affidabilissimo, a cui noi dobbiamo fare riferimento per le previsioni meteo e per le tendenze meteorologiche a lungo termine su larga scala, riportando comunque anche un’analisi per il nostro Paese. Parliamo di probabilità, e sappiamo bene che l’evoluzione meteo a lungo termine ha un’affidabilità inferiore.

Il fiume atmosferico dai Caraibi al Mediterraneo

Ma cosa sta succedendo? Intanto abbiamo una fortissima corrente che viene dalla regione caraibica, si intensifica in pieno Atlantico, si spinge verso la Penisola Iberica e poi raggiunge anche l’Italia. Questa è una corrente a getto che, essendo estremamente umida e anche mite, viene detta peraltro fiume atmosferico, perché è foriera di un elevato tasso di umidità, molte nubi, perturbazioni a catena e quindi anche aree di bassa pressione, che vanno a scontrarsi sul continente europeo.

Il primo Paese che viene colpito è il Portogallo, dove peraltro ci sono stati anche dei danni con la burrasca Charles, e in seguito viene interessata la Penisola Iberica, che nel suo insieme rallenta l’intensità di questi fenomeni con la sua massa continentale. Poi l’aria si riversa sul Mar Mediterraneo, che è più caldo rispetto all’Oceano Atlantico, e qui i fenomeni si intensificano nuovamente. Abbiamo precipitazioni anche molto abbondanti soprattutto a ridosso delle aree marittime che hanno all’interno rilievi che si ergono in modo imponente. È il caso della Toscana settentrionale, dove ci sono stati molti danni per le piogge, che poi hanno interessato tutta la regione e causato allagamenti anche in pianura, perché i fiumi sono esondati.

Questa situazione l’abbiamo vista l’anno scorso, quando ci fu un fiume atmosferico che interessò l’Italia, soprattutto il Centro e il Sud, ed è quello che sta accadendo e che accadrà.

Piogge abbondanti anche sulle regioni settentrionali

Ci sono temporanee condizioni che possono spingersi verso nord. È sufficiente che si formi una bassa pressione sul Golfo Ligure, cosa assolutamente probabile e che non viene vista con largo anticipo dai modelli matematici, e allora le precipitazioni abbondanti toccano anche le regioni settentrionali, come accaduto ad esempio nella giornata di Giovedì e in parte in quella di Mercoledì sulla parte orientale del Nord. Si creano delle aree estremamente piovose che vanno a colpire l’Italia.

Caldo fuori stagione su Sicilia e Sardegna

Tra le altre cose c’è un aspetto che a livello nazionale va detto. Le regioni centrali e meridionali italiane, Sardegna in primis e soprattutto Sicilia, sono anche interessate da aria estremamente mite. Le previsioni meteo per queste località indicano temperature incredibilmente miti per la stagione, con valori massimi sopra i 20°C soprattutto sulle coste, e anche molto sopra i 20°C dove determinate correnti scendono dai monti. Si chiama Föhn, ovvero vento di caduta, che aumenta la temperatura perché l’aria scende dai rilievi, e quindi si hanno valori superiori rispetto ai settori occidentali.

In Sicilia, ad esempio, condizioni particolari hanno favorito temperature veramente altissime. È da considerare che nella giornata di Venerdì ci sono stati 21°C di temperatura minima a Palermo e 26°C di massima, insomma sono temperature imponenti, importanti. Sempre in Sicilia nella giornata di Giovedì ci sono stati picchi di 30°C, in Sardegna di 27-28°C. Stiamo veramente parlando di caldo, qui non stiamo dicendo solo che c’è un’anomalia della temperatura.

Zero termico altissimo e neve solo in alta quota

Tra le altre cose la perturbazione che è transitata sull’Italia, soprattutto settentrionale, ha dato tanta pioggia sul Nord Italia, piogge più deboli sull’arco alpino e tra l’altro uno zero termico altissimo. Nella prima parte di Giovedì nevicava solo sopra i 3000 metri di quota, poi la quota neve è scesa decisamente in serata raggiungendo località ad alta quota intorno ai 2000 metri. Insomma siamo a Novembre, dovrebbe succedere che nevichi a quote inferiori, sostanzialmente non a 3000 metri.

Vortice Polare e la finestra dal 25 Novembre

Quindi sì, il freddo al momento non si vede, ma invito a seguirci per capire le novità che ci potrebbero essere, perché questo Vortice Polare con il fortissimo riscaldamento potrebbe veramente portare il freddo. Al momento non ce lo porterà perché non viene visto dai modelli matematici, ma questo non vuol dire che non succeda, e vari meteorologi stanno ponendo come data il 25.

Ora, qui sul nostro sito troverete delle notizie dove si indica che non c’è niente gelo verso l’Italia, ed è vero, perché non c’è una previsione di gelo e di ondata di freddo. Si sta solo parlando del fatto che questo schema generale di comportamento atmosferico può evolvere in un evento di freddo temporaneo, con un periodo o finestra ideale dal 25 Novembre sino alla prima decade di Dicembre.

Non sappiamo se questo succederà, anche se i modelli matematici indicano che ci sarà un accoppiamento, si dice così, tra Troposfera e Stratosfera. La Stratosfera è quella dove in alta quota si è verificato questo forte riscaldamento del Vortice Polare, che si è anche indebolito e non solo, ha invertito i venti. Sono quelle condizioni che generano le ondate di gelo e di freddo sull’Italia, però non possiamo prevederle da ora e pertanto diciamo niente gelo esclusivamente per questo.

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