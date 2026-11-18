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Ed ecco che sull’Italia è in arrivo una nuova perturbazione atmosferica: il fiume atmosferico sta per interessarci ancora una volta con, come abbiamo detto prima, una serie di perturbazioni. Questa volta però c’è una novità, cioè il fatto che il Nord Europa si sta raffreddando abbastanza.

Tempeste di neve tra Inghilterra e Scandinavia

Pensate che l’altro ieri c’è stata una tempesta di neve nello Yorkshire, in Inghilterra, che ha paralizzato la circolazione stradale, e anche in Scozia le nevicate sono state abbondanti e tra l’altro insolite. L’altro giorno c’era stata una forte nevicata su Oslo, che ha creato problemi alla circolazione e colto di sorpresa molti automobilisti. Direte che è una città nevosa, sì, però questi eventi meteorologici hanno una maggiore violenza rispetto al passato: forti tempeste di neve si sono abbattute un po’ in tutta la Scandinavia e varie città hanno avuto fenomeni piuttosto insoliti. È nevicato anche in Germania, fino in pianura, e così pure in Polonia.

Il fiume atmosferico punta il versante tirrenico

In Italia, invece, non fa freddo per quanto riguarda le regioni del Centro e del Sud. Anzi, si sono toccati picchi di quasi 30°C in Sicilia e di 26-27°C sulle coste dell’Adriatico, ma questo perché ci sono correnti discendenti dai monti. I versanti occidentali, però, sono estremamente esposti al fiume atmosferico, che ci porta le perturbazioni, e queste andranno a scaraventare grandi quantità di pioggia e anche nubifragi, soprattutto a ridosso dei rilievi occidentali.

In questa circostanza un’area da tenere d’occhio è sicuramente la parte orientale della Liguria, per il vento di sud-ovest che deposita le nubi con le precipitazioni sull’Appennino, il quale praticamente si riversa sul mare. Lo stesso vale per la Toscana nord-occidentale, in questo caso Alpi Apuane e Appennino, ma un po’ tutta la Toscana è esposta, così come l’intero settore appenninico tirrenico. Sulle coste tirreniche sono attese precipitazioni abbondanti, con temporali e fulmini. Nei giorni scorsi, ad esempio a Napoli, c’è stato anche un downburst piuttosto forte con raffiche di vento violentissime. Raffiche violente nei temporali si sono verificate anche in Sardegna, dove tra l’altro sono state fotografate diverse trombe marine, innocue per la terraferma ma scenografiche per chi le osservava da terra.

Oltre 2 metri di neve sulle Alpi occidentali

Insomma, il fiume atmosferico porterà pioggia e temporali sparsi in Sardegna, piogge abbondanti in Corsica e neve fortissima sull’Arco Alpino occidentale, dove potrebbero cadere addirittura oltre 2 metri di neve sui 2.500 metri, ma la neve scende anche sotto i 2.000 metri di quota. Ci saranno piogge abbondanti sulla Pianura Padana centro-orientale, molto forti anche sulla parte orientale del Friuli, soprattutto in Venezia Giulia e quindi anche nella zona di Trieste, e poi sui Balcani rivolti verso l’Adriatico. Lì infatti viene raccolta l’umidità, che poi va a frenare il suo moto verso est sui monti, ovvero le Alpi Dinariche.

Vortice Polare, uno Stratwarming da record

Ma il punto è un altro, il freddo. Si è parlato di un Vortice Polare che si è indebolito e di un riscaldamento in quota, lo Stratwarming: sono fatti concreti, ed è un fatto storico per la meteorologia. Chiaramente è avvenuto in quota, non è un evento atmosferico avvenuto sui nostri cieli. Viene misurato a 60° di latitudine nord e a 10 hPa, dove i venti si sono invertiti, ovvero soffiavano addirittura da est verso ovest, contro una velocità media di circa 30 metri al secondo che hanno normalmente, alla stessa quota, da ovest verso est. Questo rallentamento genera quello che si chiama un indebolimento del Vortice Polare, che nelle settimane successive, mediamente tra le due e le sei, ha un impatto al suolo.

Lo scorso anno questo fenomeno avvenne il 28 Novembre, una data comunque da record, perché il primato precedente risaliva anch’esso al 28 Novembre, nel 1968. Quest’anno abbiamo battuto tutti i record storici da quando si misura il Vortice Polare, e l’Europa rischia il gelo più del Nord America.

Freddo nel Nord Europa, cosa vedono i modelli matematici

Cosa succederà nessuno lo sa, e questo è il punto focale. Non sappiamo nemmeno se avremo un continuo afflusso dall’Oceano Atlantico, cioè un fiume atmosferico, ma speriamo di sì, perché abbiamo bisogno di pioggia anche sul settore occidentale del Nord Italia e sull’Adriatico. Servirebbero, per dire, perturbazioni con una traiettoria un po’ diversa, che non vengano ostacolate da determinati rilievi, ma sapete, al tempo non si comanda.

Per quanto riguarda il raffreddamento nel Nord Europa, ribadisco, teniamone conto, perché i modelli matematici lo stanno prospettando. Ovviamente poi cambiano orientamento, perché parliamo di proiezioni a un mese, a lungo termine, però vedono un raffreddamento. Ora c’è sicuramente un raffreddamento stagionale: ci stiamo avviando a Dicembre e il 1° Dicembre inizia la stagione meteorologica invernale, quindi siamo nei tempi giusti per questo cambiamento verso il freddo, soprattutto nel Nord Europa. Tra due, tre, forse quattro settimane però potremmo vedere qualche novità estremamente scenografica, probabilmente all’inizio solo sulle mappe, cioè previsioni che danno ondate di gelo. Chiaramente si tratta solo di un’ipotesi, ma attenzione, perché i modelli matematici sia americani, come il GFS, sia europei, come quello dell’ECMWF, a tratti la propongono, anche se il freddo non raggiunge direttamente l’Italia.

Piogge abbondanti e rischio idrogeologico

Al momento ciò su cui restiamo sicuramente vigili è la pioggia, che in alcune località può essere estremamente abbondante e purtroppo causare ancora una volta dissesti idrogeologici, soprattutto perché cadrà dove ha già piovuto tantissimo. Di questo, chiaramente, parleranno le autorità competenti. Noi possiamo solo dire che ci sarà molta pioggia, e come dicevo la pioggia serve sul Nord Italia, soprattutto nel settore padano e in particolare in quello occidentale. Non perché ci sia siccità, ma perché c’è un deficit pluviometrico annuale consistente: è piovuto meno rispetto alla norma.

L’estate 2026 e un clima che cambia in fretta

Tra le altre cose, non dobbiamo dimenticare cos’è avvenuto durante la stagione estiva. Abbiamo avuto temperature elevatissime, quindi un’evaporazione immane, e anche una scarsa attività temporalesca: ci sono stati temporali, però intervallati da lunghi periodi di caldo terrificante. Solo a pensarci oggi fa paura, perché l’inverno ha una sua durata, poi tornerà l’estate e dovremo proteggerci da un clima estremamente ostile. Ormai ne parlano in moltissimi: in Europa le ondate di calore hanno provocato durante l’estate 2026, pare, 50.000 vittime, quindi non è qualcosa da sottovalutare.

Purtroppo in molti Paesi questo fatto non viene preso molto in considerazione e viene sottovalutato, e ci sono molte ragioni politiche, perché ormai il clima è diventato politica e questo è un grosso problema: ci sono interessi economici, ma anche interessi di natura politica. Al di là del fatto che il clima è sempre cambiato, noi stiamo vivendo un cambiamento climatico rapidissimo. Basta il dato dell’ISPRA, secondo cui in Italia la temperatura media aumenta di 0,4°C ogni decennio. Pensate un po’ dove andremo a finire.

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