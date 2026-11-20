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Domenica il tempo cambia in modo deciso. Il peggioramento comincia già nella notte sull’estremo Ovest, in particolare su Liguria e Toscana nord-occidentale, dove arrivano le prime piogge. Nello stesso tempo il Nord-Ovest fa i conti con il passaggio sul crinale alpino: durante la notte la neve sarà diffusa sui rilievi piemontesi e sulla Valle d’Aosta. In Valle d’Aosta la quota neve potrà scendere intorno ai 1200 metri, mentre altrove si attesterà sui 1300-1400 metri, con possibilità di qualche calo. In mattinata le nevicate interesseranno anche le Alpi lombarde.

Mattina: pioggia su tutta la Pianura Padana

Nelle prime ore di domenica la pioggia coprirà l’intera Pianura Padana e tenderà a intensificarsi. Rovesci più forti sono attesi anche sulla Liguria, dove non si escludono temporali: la perturbazione è intensa e si accompagna a un flusso d’aria fredda, senza eccessi, di origine atlantica centro-settentrionale. Quest’aria scende dal Golfo di Guascogna verso il Golfo del Leone, dove in mattinata si formerà un minimo di bassa pressione destinato a spostarsi rapidamente verso il Golfo Ligure.

Pomeriggio: miglioramento a ovest, piogge abbondanti a est

L’evoluzione sarà molto rapida. Dopo le piogge del mattino, sul Nord-Ovest le aree di pianura e quelle lontane dal crinale vedranno un miglioramento, con nuvolosità residua, qualche schiarita e possibile formazione di nebbia in pianura.

Nel tardo pomeriggio e in serata la perturbazione si sposterà verso il Nord-Est del Nord Italia, con piogge molto abbondanti sul basso Veneto e sul Friuli Venezia Giulia e neve sulle Alpi orientali. Oltreconfine la neve cadrà anche a quote basse in Svizzera, Germania e Austria.

Il Centro sarà interessato da rovesci sparsi. Il minimo di bassa pressione, con valori intorno ai 1000 hPa, porterà precipitazioni, soprattutto a carattere di rovescio, fino alla Campania. Rovesci anche in Sardegna, dove dal pomeriggio il maestrale si rinforzerà in modo sensibile, con un calo della temperatura dopo il rialzo dovuto all’aria mite affluita soprattutto nella serata di sabato.

Sera: il minimo si approfondisce sull’Adriatico

In serata la bassa pressione si approfondirà ulteriormente raggiungendo l’Adriatico settentrionale. Le precipitazioni più intense riguarderanno la costa balcanica e l’immediato entroterra, dove i forti venti da sud-ovest, carichi dell’umidità raccolta sull’Adriatico, si scontreranno con i rilievi.

A fine giornata il tempo migliorerà sulle regioni settentrionali. Rovesci sparsi e poco prevedibili resteranno sulla Sardegna, soprattutto settentrionale, e raggiungeranno la Calabria tirrenica e forse la Sicilia settentrionale, con fenomeni isolati e di modesta entità al Sud.

Un transito velocissimo spinto dal jet stream

Il minimo, spinto dal jet stream, si porterà entro la notte sull’area balcanica e nelle prime ore di lunedì 23 novembre si troverà già quasi sul Mar Nero. La velocità di questo passaggio dipende dalle ampie ondulazioni della corrente a getto che stanno interessando l’Europa, alimentate da un Artico più caldo della media: è il fenomeno noto come amplificazione artica, che riduce il contrasto termico tra polo e medie latitudini e rende le onde del jet stream più ampie e marcate.

Credit

ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE