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Correnti sempre più miti sul Mediterraneo

Nei prossimi giorni le temperature saranno fortemente condizionate da una profonda e vasta saccatura, che tenderà a spingersi sempre più verso le aree meridionali del bacino del Mediterraneo. Innescherà così un richiamo di correnti via via più miti, che finiranno per avvolgere molte regioni del nostro Paese, con un conseguente aumento delle temperature.

Lunedì 16 e Martedì 17: punte di 23°C al Sud, Nord ancora freddo di notte

Tra Lunedì 16 e Martedì 17 le miti correnti dai quadranti meridionali manterranno già temperature massime sopra media sulle regioni del Sud. Si arriverà a punte di 22/23°C, in particolare sulle due Isole Maggiori e in città come Palermo e Cagliari. Al Centro si toccheranno valori di 19/20°C, come a Firenze e Roma. Al Nord, invece, l’afflusso mite sarà ancora parziale. Le temperature massime si attesteranno non oltre i 14/15°C, come a Genova e Trieste, e saranno ancora meno miti a Milano, Torino e Bologna, dove le colonnine di mercurio rimarranno prossime ai 10/12°C.

Sempre al Nord continuerà a fare piuttosto freddo di notte. Le temperature minime oscilleranno tra i 3/4°C di Bolzano e i 6/8°C di Milano, Bologna e Venezia.

Mercoledì 18 e Giovedì 19: libeccio fino a 100 km/h e fino a 25°C sulle Isole Maggiori

Tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 ci attendiamo un ulteriore rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Un intenso flusso di libeccio, e in parte di scirocco, andrà a rinnovare la moderata ventilazione già osservata nei giorni precedenti. Le raffiche potrebbero toccare picchi fino a 100 km/h sul Mar Ligure, sul medio-alto Tirreno, nel Mar di Sardegna e nel Mar di Corsica. Il mare sarà agitato al largo e ci sarà il rischio di qualche mareggiata sulle coste più esposte.

Per questa ragione le temperature saranno destinate a subire un ulteriore aumento, anche se il quadro meteorologico si manterrà a tratti molto instabile, in particolare sulle regioni centrali tirreniche e al Sud. Sulle due Isole Maggiori si arriverà a punte prossime ai 24/25°C. Sul medio e basso Adriatico si salirà fino a 22/23°C, specie tra Abruzzo, Molise e Puglia.

Anche sulle regioni del Nord le temperature potranno guadagnare qualche grado. Si attesteranno mediamente tra i 12/13°C di Milano, Torino e Bologna e i 15°C di Trieste. Le notti, però, continueranno a rimanere molto frizzanti, con valori sempre prossimi ai 3/5°C.