Achille Mancini
Profilo autore
Alessandro Arena
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Andrea Meloni
Sono Andrea Meloni, editore e imprenditore digitale. Dal 1995 lavoro nel campo della meteorologia, della climatologia e dell'informazione online, e da trent'anni mi dedico alla divulgazione…
Antonio Iannella
Sono Antonio Iannalla, Tecnico Meteorologo con decenni di attività nel campo delle previsioni meteorologiche e agrometeorologiche. Elaboro quotidianamente scenari previsionali a breve e medio termine, con…
Antonio Lombardi
Sono Antonio Lombardi, laureato in Geologia all'Università degli Studi di Milano nel 2000 e in Astronomia all'Università "La Sapienza" di Roma nel 2006, con un Master…
Davide Santini
Sono Davide Santini, laureato magistrale in Fisica. Il mio percorso di studi è stato orientato fin dall'inizio alla meteorologia. La tesi triennale, svolta con il professor…
Federico De Michelis
Sono Federico De Michelis, libero professionista nel campo dei dati meteorologici e dell'Osservazione della Terra. Ho conseguito la laurea in Ingegneria Spaziale alla Brunel University London…
Federico Russo
Sono Federico Russo, laureato in Fisica dopo il percorso liceale scientifico, e insegno in una scuola privata a indirizzo aeronautico. La mia formazione meteorologica si è…
Gianfranco De Agostini
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Giovanni De Laurentis
Sono Giovanni De Laurentis, dottore di ricerca in Meteorologia. Dopo il liceo scientifico ho proseguito gli studi nel Regno Unito, dove mi sono laureato in Fisica…
Ivan Gaddari
Sono Ivan Gaddari, mi sono laureato in discipline ambientali nel 2003 con il massimo dei voti, un percorso che mi ha permesso di approfondire la meteorologia…
Luca Martini
Sono Luca Martini, meteorologo e geoscientist con formazione in Scienze Naturali e specializzazione in meteorologia e geologia applicata. Il mio lavoro si sviluppa su due assi…
Maria Trevisan
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Mauro Meloni
Sono Mauro Meloni, ho completato di recente il percorso di formazione per Tecnico Meteorologo, che ha dato inquadramento formale a una competenza costruita sul campo in…
Pierfranco Serra
Sono Pierfranco Serra, previsore aeronautico e redattore meteorologico. Dal 2005 collaboro con Meteo Giornale, contribuendo con articoli, analisi sinottiche e approfondimenti tecnici. Sono vent'anni di attività…
Piero Luciani
Sono Piero Luciani, meteorologo con formazione in Scienze Naturali e doppia specializzazione in meteorologia e geologia applicata. Il nucleo del mio lavoro è il nowcasting degli…
Raffaele Laricchia
Sono Raffaele Laricchia, tecnico meteorologo certificato secondo gli standard riconosciuti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO). Ho una formazione in Fisica e 15 anni di attività redazionale continuativa…
Stefano Ghetti
Sono Stefano Ghetti, redattore e divulgatore meteorologico, attivo da anni sia in ambito regionale che nazionale. Sono editorialista per Meteogiornale.it, dove analizzo l'evoluzione delle configurazioni bariche…