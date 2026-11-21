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Prepariamoci a una nuova fase di maltempo, particolarmente acuta, tra le giornate di Mercoledì 25 e Giovedì 26. Se i modelli meteo avevano già fiutato l’ipotesi una settimana prima, gli ultimi aggiornamenti hanno ovviamente confermato il tutto, aggiungendo alcuni dati interessanti. In questo articolo cerchiamo di capire quali saranno le regioni più coinvolte, quanta pioggia cadrà e fin dove riuscirà a spingersi la neve.

Un’introduzione un po’ tecnica ma utile

Il sistema perturbato sarà accompagnato da correnti molto umide provenienti dai quadranti sud-occidentali, capaci di far piovere in maniera diffusa su diverse regioni. Le prime a essere interessate saranno, come sempre, quelle nord-occidentali e i settori tirrenici, prima di un progressivo coinvolgimento di altre zone della Penisola, sebbene con il solito leitmotiv: le aree all’estremo Sud e quelle adriatiche, pure questa volta, non dovrebbero vedere pressoché nulla.

Attenzione in primis, quindi, su Liguria e Toscana, alle prese con precipitazioni particolarmente intense tra Levante Ligure, Lunigiana e Garfagnana. Altre aree interessate da piogge generose saranno Piemonte, Lombardia e Veneto, dove potrebbero registrarsi accumuli davvero importanti, soprattutto sui versanti esposti a sud e sud-ovest, la direzione delle correnti in quota. Man mano che il sistema si sposterà verso levante, prepariamoci a nuove e copiose precipitazioni su Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania.

La neve

Uno degli aspetti più rilevanti sarà il ritorno della neve a quote molto interessanti, potenzialmente di bassa montagna e collina. Sappiamo già che si tratta di una previsione meteo piuttosto insidiosa, perché l’area alpina è estremamente complessa dal punto di vista geomorfologico, ma in linea di principio, dato che avremo aria sufficientemente fredda, potremmo vedere fiocchi anche diffusamente sotto i 1000 metri in alcune vallate, specialmente sui settori occidentali. Il basso Piemonte è la zona in pole position, dove non è esclusa una sorpresa bianca anche a quote di bassa collina. Tutto dipenderà dalle sacche di aria fredda e dal noto fenomeno dell’omotermia, ovvero quando una massa d’aria più umida sovrascorre una più fredda.

Tornando invece alla montagna, dove la neve è certa, oltre i 1500-2000 metri gli accumuli saranno importanti: una notizia positiva per le località sciistiche in vista del Ponte dell’Immacolata, la prima vera occasione della stagione per gli operatori del settore.

Attenzione anche ai temporali

Come detto, la massa d’aria è piuttosto umida, ma anche il mare ancora mite potrebbe favorire la formazione di fenomeni temporaleschi, in particolare tra Lazio e Campania, con possibili criticità nelle aree più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico. Il nostro consiglio è sempre quello di leggere con attenzione i bollettini della Protezione Civile della propria regione di riferimento che, ricordiamo, è l’unico ente preposto a farlo.

A rendere delicata la situazione, stavolta, potrebbe essere la lentezza con cui il vortice depressionario attraverserà l’Italia. La presenza di un’area anticiclonica sull’Europa orientale potrebbe ostacolarne il movimento, con il risultato che su queste ultime due regioni potrebbe piovere in maniera intensa anche per 36-48 ore.

Concludiamo dicendo che, in un quadro meteo così bello turbolento, non mancherà il vento, con scirocco e libeccio potenzialmente sostenuti su diversi bacini, accompagnati da mari molto mossi o agitati. Saranno quindi un paio di giorni piuttosto delicati e servirà prestare attenzione a ogni avviso degli enti di riferimento.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE