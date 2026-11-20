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Le correnti atlantiche si mantengono protagoniste, ma qualcosa inizia a cambiare con meteo che si appresta ad assumere un sapore diverso in molte nazioni dell’Europa. Sta cambiando l’assetto della circolazione atmosferica con il ritorno di una cellula di alta pressione alle alte latitudini. Il mix di masse d’aria umida e flussi d’aria artica lascerà così spazio al primo episodio di vero inverno a livello continentale, che tuttavia faticherà a farsi sentire appieno sull’Italia. Lo sbalzo sarà eclatante, con temperature in calo anche di oltre 15 gradi, ma ritroveremo un contesto tutto sommato più tipico per il periodo.

La notevole irruzione fredda d’inizio novembre ci aveva fatto sentire con tanto anticipo i primi freddi invernali con la comparsa persino della prima neve in Appennino a quote medie. Si è trattato di un episodio anomalo ma effimero, che cioè non era il sintomo di un arrivo precoce della stagione invernale. Le ultime settimane hanno infatti visto la prevalenza di temperature nettamente superiori al normale, con spazio per fasi di caldo anomalo tardivo al Centro-Sud.

Ora l’attenzione è puntata a quando avremo l’ingresso dell’inverno in grande stile, quello che potrebbe costringerci a passare definitivamente agli abiti pesanti in tutta Italia. Nella prossima settimana la discesa d’aria molto fredda dovrebbe solo sfiorare l’Italia. Il grosso di questa massa d’aria fredda scorrerà a nord delle Alpi e solo una minima parte riuscirà parzialmente a traboccare verso il Nord Italia a cavallo tra Lunedì 23 e Martedì 24 novembre.

L’inverno ci prova e potrebbe farlo con più convinzione da inizio Dicembre

Non sarà nulla di sufficiente a portare nevicate a bassa quota o in pianura, neanche al successivo arrivo delle perturbazioni in scorrimento al di sopra dell’aria fredda. I tempi non sono maturi, ma la dinamicità che mostra in questa fase l’atmosfera promette bene.

Nel corso della prima decade di Dicembre si potrebbe realizzare la prima incisiva discesa fredda della stagione verso il Mediterraneo. Non è da escludere che possano affluire masse d’aria gelide persino dalla Russia. Si tratta naturalmente di scenari tutti da definire, ma già poterne parlare come ipotesi è già significativo. Ormai negli ultimi anni ci siamo abituati a veder arrivare molto tardi il freddo e in modo assai fugace, ma quest’anno potrebbe essere diverso. Non va trascurato lo stato del Vortice Polare, che al momento resta ancora piuttosto debole.

In un simile scenario l’affondo di impulsi artici, fino alle nostre latitudini, può essere agevolato, ma chiaramente non si può sapere se l’Italia figurerà nella traiettoria. Nello specifico la variabile impazzita di quest’anno è legata al fenomeno di El Niño, che può avere un ruolo sugli scenari invernali al momento difficili da prevedere. Non esiste un’influenza così specifica El Niño a livello europeo, ma ci possono essere ripercussioni indirette pronte ad incidere sull’andamento dell’inverno almeno a livello di episodi. Entro la prima decade di dicembre l’inverno potrebbe affondare il colpo con meteo pronto ad offrire i primi panorami mozzafiato della stagione.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.