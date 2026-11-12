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L’Atlantico si è ufficialmente risvegliato dopo un lungo periodo di sonno e ora la pioggia è tornata a bagnare molte nostre regioni. Purtroppo sono arrivate anche precipitazioni particolarmente severe, in particolar modo tra Liguria orientale e alta Toscana, dove nelle ultime 72 ore sono caduti oltre 300 mm di pioggia su diversi territori.

Insomma, il classico rovescio della medaglia dovuto alle precipitazioni persistenti e a questa particolare configurazione barica che si è instaurata sull’Europa centro-occidentale.

Tanta pioggia in vista

Nei prossimi giorni il maltempo di stampo atlantico sarà ancora indiscusso protagonista della scena meteo mediterranea e, a quanto pare, arriveranno tante nuove piogge, a tratti anche molto abbondanti, soprattutto sulle regioni tirreniche, che restano pur sempre i territori più esposti a questo genere di correnti occidentali.

Occhi puntati soprattutto su Toscana, Lazio e Campania, che nei prossimi 10 giorni vedranno accumuli di pioggia di oltre 200 mm, che andranno a sommarsi a tutta la pioggia già caduta negli ultimi giorni. E questo discorso vale soprattutto per la Toscana, che già sta subendo le conseguenze dei nubifragi e dell’ingrossamento dei corsi d’acqua.

Un po’ di pioggia arriverà anche al nord, qualche acquazzone e qualche temporale anche al sud, ma per quanto l’autunno sembri essersi effettivamente risvegliato, c’è anche un altro dato che non può essere trascurato e che fa storcere il naso. Stiamo parlando del caldo anomalo arrivato su mezza Italia.

Caldo anomalo al Sud

La colonnina di mercurio negli ultimi giorni è schizzata verso l’alto su tutto il sud, soprattutto in Sicilia, dove si registrano picchi isolati di oltre 29 o addirittura 30 °C, praticamente temperature estive quando ci troviamo in verità in tardo autunno.

Fino a 26 o 27 °C registrati in Sardegna, in Calabria, fino a 25 °C su Puglia e Basilicata e fino a 23 °C su Molise, Campania e Abruzzo.

Non è la solita estate di San Martino, caldo per molti altri giorni

Queste non sono assolutamente temperature tardoautunnali e non possiamo nemmeno parlare della tipica estate di San Martino, poiché questa parentesi tiepida si protrarrà per molti altri giorni, addirittura per tutta questa seconda decade di novembre.

L’estate di San Martino di una volta coincideva tutt’al più con qualche giorno un po’ più mite, ma questa volta le correnti nordafricane, dal prendersi il dito, si sono prese tutto il braccio, come si suol dire.

Non a caso gli ultimi aggiornamenti meteo parlano chiaro: nel corso della prossima settimana arriveranno altre perturbazioni atlantiche che, a loro volta, richiameranno correnti nordafricane verso il sud Italia e le isole maggiori, producendo ancora temperature ben oltre le medie del periodo, addirittura fino a 10 °C sopra le medie su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia.

Tutto questo pare almeno fino al 22 novembre.