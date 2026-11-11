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La vasta depressione, presente sulla Penisola Iberica, avanza rapida sull’Italia con meteo che già mostra notevole instabilità in alcune regioni per le correnti umide prefrontali. Le piogge diffuse stanno investendo soprattutto la Liguria e la Toscana, ma l’arrivo della parte attiva della perturbazione vera e propria determinerà maltempo ben più esteso. Oltre a piogge e temporali, ci attendiamo una decisa intensificazione della ventilazione su gran parte d’Italia.

Il maltempo entrerà prepotentemente nel vivo nel corso di Giovedì 12, con piogge torrenziali in arrivo verso il Nord e le regioni tirreniche, che rischiano di abbattersi con maggiore forza nelle zone già duramente colpite in queste ore. La fase di acuto maltempo picchierà in particolare con forza tra il Levante Ligure e l’Alta Toscana, dove i totali di pioggia potrebbero superare i 150 mm in 24 ore grazie all’effetto orografico. Le forti piogge non risparmieranno l’arco appenninico fra Liguria e il settore tosco-emiliano, contribuendo a gonfiare i fiumi.

La portata di pioggia verso i corsi d’acqua sarà notevole, considerando che le nevicate saranno relegate solo in alta quota e unicamente sulle Alpi al di sopra dei 2000 metri. Le altre aree colpite dal maltempo saranno l’Emilia Romagna, la Bassa Lombardia ed il Triveneto, in particolar modo il Friuli. In giornata le precipitazioni si estenderanno al versante centrale tirrenico fino alla Campania. Gli accumuli in queste zone sono previsti inferiori e raramente superiori ai 50 mm nelle 24 ore, anche se localmente non sono da escludere forti temporali.

Grandi piogge autunnali, ma il flusso atlantico resterà attivo anche per il weekend del 14-15 novembre

Venerdì 13 sarà una giornata ancora notevolmente perturbata, anche se i fenomeni intensi tenderanno gradualmente a mollare la presa. Nel complesso, il totale delle precipitazioni potrebbe qua e là superare i 200/250 millimetri lungo l’estremo Levante Ligure, la Garfagnana, la Lunigiana e lo spartiacque appenninico. Poco sotto figureranno zone come il Friuli e i settori emiliani pedemontani, dove ci attendiamo piogge complessive fino a 100/150 mm, comunque in grado di determinare dei disagi.

In generale, il maltempo investirà perlopiù il Centro-Nord, con alcune zone che risentiranno di notevoli criticità, specie laddove le piogge stanno già cadendo abbondanti. Oltre alle precipitazioni, andrà tenuto conto di venti molto forti e mareggiate che colpiranno gran parte delle zone costiere dell’Italia. La depressione dovrebbe comunque sfilare verso levante senza attardarsi troppo, tanto che si porterà verso i Balcani già Sabato 14 favorendo l’arrivo d’aria più fresca che scalzerà quella più tiepida afro mediterranea. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti settentrionali.

Ci sarà un miglioramento solo parziale nel weekend, grazie all’uscita di scena di quest’intensa perturbazione. Altri impulsi instabili, viaggiando lungo il corridoio di correnti occidentali ancora attive sull’Italia, rinnoveranno nuove piogge fra Sabato 14 e Domenica 15, specie sulle regioni di ponente. Le piogge attese per i giorni del weekend saranno più localizzate e meno estese, ma comunque presenti nell’ambito di un meteo caratterizzato da una marcata variabilità tipica della stagione.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.