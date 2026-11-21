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Definirlo “colpo di scena” significherebbe stupirsi di un quadro evolutivo che avevamo immaginato, ipotizzato, delineato sulla base di attente analisi meteo climatiche. Invece no, non siamo per nulla stupiti

Ovvio, non abbiamo ancora la certezza che la prima decade di dicembre possa riservarci freddo e nevicate, ma i segnali in quella direzione ci sono e vanno perseguiti. Lasciamo da parte i modelli matematici di previsione, che nelle loro emissioni quotidiane (chi 2 volte al dì, chi 4), può variare l’umore. Quando abbiamo parlato di un possibile episodio invernale a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre lo abbiamo fatto considerando una serie di elementi che esulano dalla mera osservazione modellistica.

Abbiamo parlato di Vortice Polare, di indice NAO, di indice AO, di El Nino, di anomalie termiche oceaniche. Ecco, mettendo insieme tutti questi elementi eravamo giunti alla conclusione che l’Inverno, volendo cambiare una sorta per molti già segnata, avrebbe dovuto accelerare fin da subito. Poi chissà, magari sarà un fuoco di paglia e dovremo fare i conti con la dura realtà (quella dell’Alta Pressione persistente), ma intanto proviamo a portare a casa un episodio invernale significativo.

Stiamo puntano l’obbiettivo sui primi di dicembre, diciamo la prima settimana di dicembre. L’aria fredda, addirittura gelida presente sull’Europa orientale e sulla Russia occidentale potrebbe traslare verso ovest. Per far ciò avrebbe bisogno di una spinta dell’Alta delle Azzorre verso nordest, o dell’isolamento di una struttura anticiclonica sul Nord Europa.

Beh, pare che tale scenario possa realizzarsi. A quel punto la discesa dell’aria fredda potrebbe avvenire e potrebbe riguardarci direttamente. Anche perché saremo già in presenza di un’area depressionaria il cui ruolo potrebbe essere quello di fungere da calamita proprio per il vortice freddo artico-continentale.

Inverno subito cattivo? Eh sì, così sembra. Ora non resta che attendere pazientemente che la matassa si dipani, ma non manca molto, nel corso della settimana entrante ne sapremo certamente di più e probabilmente saremo in grado di fornirvi già qualche dettaglio.