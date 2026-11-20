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Sarà un altro fine settimana da lupi per molte regioni, soprattutto quelle del nord e dell’alto Tirreno, dove si accanirà una nuova perturbazione atlantica. La traiettoria delle ondate di maltempo sarà la solita delle precedenti, quindi le piogge più interessanti riguarderanno solo alcune regioni, mentre su tante altre di pioggia potrebbe cadere davvero molto poca o addirittura per nulla.

Piogge e vento in arrivo

Ma bando alle ciance, cerchiamo di capire dove pioverà di più nel corso di questa domenica 22 novembre.

Trattandosi di una perturbazione atlantica, è chiaro che il grosso del maltempo si concentrerà essenzialmente tra Liguria centro-orientale, alta Toscana, Appennino emiliano e Friuli-Venezia Giulia, ovvero i territori più esposti alle correnti umidissime di libeccio.

Sarà proprio il vento di libeccio il vero protagonista di giornata su buona parte del centro-sud Italia e delle isole maggiori, in particolar modo su Sardegna settentrionale, Appennino centro-meridionale, bassa Toscana, Lazio e Campania, dove soffieranno venti oltre i 60 km/h, con picchi locali di oltre 100 km/h. Quindi parliamo già di raffiche a livello di tempesta.

Piogge fino a 100 mm tra Liguria e Toscana

Tutto questo vento umidissimo di libeccio sul Tirreno andrà inevitabilmente ad alimentare rovesci e temporali tra Liguria orientale e alta Toscana, dove potrebbero precipitare nella sola giornata di domenica oltre 80 o 100 mm di pioggia, soprattutto a ridosso dell’Appennino, dove si concretizzerà il fenomeno dello stau.

Lo stau semplicemente indica la formazione di nuvole molto più cariche di pioggia a ridosso delle montagne, a seguito del sollevamento forzato dell’aria umida in corrispondenza di una barriera montuosa.

L’aria umida sale verso l’alto nel tentativo di superare le montagne e, incontrando aria più fredda in quota, tende a condensarsi e a dar vita a nuvole molto più ricche di precipitazioni.

Proprio per questo motivo in montagna le piogge spesso si rivelano molto più abbondanti rispetto a colline e pianure.

Poche piogge al Sud, temperature ancora oltre i 20 °C

Pioverà molto meno, invece, tra Lazio, bassa Toscana, Campania, Calabria tirrenica, Sardegna e nord-ovest.

Non pioverà quasi per nulla, invece, sul medio-basso Adriatico e su gran parte del sud Italia, inclusa anche la Sicilia, dove l’unico protagonista di giornata sarà il vento di libeccio che, dall’altro lato, porterà aria tiepida nordafricana con massime oltre i 20 °C.