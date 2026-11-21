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Doppio affondo perturbato, con neve a quote finalmente interessanti e più tipiche di questo periodo dell’anno. Le condizioni meteo climatiche delle ultime settimane, nonostante ripetuti affondi perturbati, sono state sempre piuttosto miti, con la neve relegata oltre i 2000 metri e la pioggia talvolta a quote persino superiori. Adesso, però, ci sono almeno due passaggi interessanti, forse anche un terzo, che andiamo ad analizzare in questo nuovo articolo.

Prima giornata: Domenica 22

Un rapido fronte attraverserà la Penisola da ovest verso est, provocando rovesci soprattutto sulla Liguria e precipitazioni generalmente deboli o moderate sulla Pianura Padana. Il Piemonte si troverà in parziale ombra pluviometrica, con precipitazioni deboli, mentre la Romagna rimarrebbe quasi del tutto all’asciutto. Ma al di là di questi dettagli, parliamo di neve: interesserà diverse zone alpine, inizialmente oltre i 1200-1500 metri sulle Alpi Cozie e in Valle d’Aosta, con quote localmente inferiori sui settori centro-orientali. Tra Trentino-Alto Adige e alto Veneto i fiocchi potrebbero spingersi intorno ai 900-1000 metri. Si tratta di un’imbiancata finalmente più tipica del periodo, perché fino ad adesso abbiamo avuto la Dama Bianca solo a quote da Ottobre e non da fine Novembre!

Il secondo peggioramento

Si tratta di Mercoledì 25, quando avremo una perturbazione molto ben organizzata che stavolta pescherà aria decisamente più fredda rispetto a quanto visto nelle ultime settimane. E qui viene il bello. Secondo alcune simulazioni del modello ECMWF, alla quota di circa 1500 metri potrebbero registrarsi temperature comprese tra -2°C e -4°C su parte della Pianura Padana e delle vallate alpine. Non è una cosa da poco, perché una situazione del genere potrebbe permettere nevicate a quote abbastanza basse, soprattutto nelle zone in cui si formeranno sacche di aria molto fredda, capaci di preservare il fiocco di neve durante la sua caduta.

Si tratta del famoso Cuscinetto Freddo, che tra i primi di Novembre e la fine di Gennaio diventa particolarmente presente in territorio padano. In linea generale, è tutto merito della geomorfologia del luogo: la conformazione delle vallate e la presenza delle montagne permettono infatti all’aria più pesante e fredda di accumularsi nei bassi strati. A questo si aggiunge il fenomeno dello scorrimento di aria umida atlantica sopra un suolo molto freddo.

Sorprese a bassa quota?

A titolo informativo, nel pomeriggio-sera di Mercoledì 25 i primi fiocchi potrebbero comparire tra Cuneese e Astigiano a quote anche inferiori ai 500 metri, probabilmente persino sui 300 metri. Ma attenzione: si tratta di stime molto incerte. Gli scenari medi suggeriscono temperature leggermente superiori e non garantiscono precipitazioni sufficientemente intense sul Piemonte. Molto dipende anche dall’intensità delle piogge, perché più sono forti, più la quota neve tende a scendere verso il basso. Se invece saranno deboli, saranno probabili fioccate miste a pioggia, che però fondono poco dopo aver toccato il suolo.

Qual è l’evoluzione più probabile?

È certa l’assenza di neve in Pianura Padana. Nella zona più fredda in assoluto possiamo prevedere precipitazioni su Torino, Asti e Alessandria, con temperature sui 4-6°C: è decisamente impossibile che nevichi in queste città. C’è da dire, però, che la conformazione di queste zone favorisce la caduta di fiocchi in località come Cuneo e Mondovì, dove non si esclude qualche fase di pioggia mista a neve: stiamo parlando di circa 400-500 metri.

A ben vedere, la vera incognita sarà l’incastro tra aria fredda, intensità delle precipitazioni e orario di arrivo della perturbazione. Ricordiamo che anche uno scarto di poche ore, o una pioggia di intensità maggiore o minore, potrà cambiare tutto. Inoltre, sappiamo bene che con la neve “ce la si gioca sul grado”: se vivessimo in Paesi come Bielorussia o Ucraina, con una perturbazione simile sarebbe neve certa. Ma viviamo in una zona molto temperata e con inverni sempre più caldi, pertanto prevedere con precisione le condizioni meteo nevose è sempre più difficile.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE