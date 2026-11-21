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Si chiama AMOC, la Circolazione Meridionale di Ribaltamento Atlantica, ed è una sorta di immensa autostrada oceanica che trasporta acqua attraverso gli oceani. Nell’Atlantico spinge verso nord una massa di acque calde e salate in superficie; quando quest’acqua si raffredda diventa più pesante, sprofonda e torna verso sud in profondità. Funziona come un nastro trasportatore che distribuisce calore e influenza il clima di molte regioni, soprattutto dell’Europa. Le coste americane ne risentono molto meno, anche perché lungo la costa orientale degli Stati Uniti scende una corrente fredda, la corrente del Labrador. Il tratto più noto di questo sistema è la Corrente del Golfo, di cui avrete sentito parlare sui siti meteo e sui giornali perché si sta indebolendo. Gli ultimi studi, tra cui quelli coordinati dal professor Stefan Rahmstorf del Potsdam Institute for Climate Impact Research, aggiungono nuovi elementi.

Non è chiaro quando sia iniziato questo rallentamento, perché le misurazioni continue e precise della corrente esistono solo da circa 20 anni. Se ne parla però da molto prima: ricordo di aver letto di un rallentamento della Corrente del Golfo già oltre trent’anni fa su Le Scienze, rivista mensile di alto livello scientifico. Che la corrente stia rallentando lo confermano le misurazioni satellitari e quelle raccolte dalle navi in transito. Osservando le mappe si vede una macchia di acqua fredda lungo il percorso della corrente, mentre tutto attorno le masse d’acqua sono più calde: una sorta di vero e proprio buco nel riscaldamento, chiamato “blob” freddo del Nord Atlantico. Questa anomalia compare dagli anni 2000 ed è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, e i modelli matematici mostrano da tempo che la circolazione si è indebolita.

Il rallentamento è più visibile in inverno, quando sulle mappe il buco freddo colorato in blu si accentua rispetto all’arancione tutto attorno, mettendo in evidenza una falla nel sistema. Si trova appena a sud della Groenlandia e, secondo gli scienziati, è legata alla perdita di ghiaccio dell’isola: l’acqua dolce di fusione riduce la salinità e la densità dell’acqua di superficie, ostacolando lo sprofondamento che alimenta il nastro trasportatore. Altri studi, basati sull’analisi dei sedimenti dei fondali marini, indicano che la circolazione è rimasta relativamente stabile per secoli, per poi iniziare a indebolirsi tra la fine dell’Ottocento e il Novecento.

Non tutti gli scienziati sono d’accordo. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che la macchia fredda possa dipendere da altri fattori, come i cambiamenti del vento o lo scambio di calore con l’atmosfera. Quando però si confrontano i modelli matematici con un Atlantico dinamico, cioè non immobile, la macchia fredda persiste. Quando la corrente si rinforza temporaneamente, la macchia perde intensità e si riscalda, per poi raffreddarsi di nuovo, soprattutto durante la stagione invernale.

C’è poi la salinità, cioè la quantità di sale presente nell’acqua, che offre un’altra prova. Nella zona del raffreddamento ha toccato negli ultimi anni livelli molto bassi, i più bassi degli ultimi 120 anni secondo gli studi. In parte può dipendere dalla disposizione dei venti, che però sono a loro volta influenzati dal clima che cambia, e in parte dall’acqua dolce che arriva dall’Artico con la fusione dei ghiacciai. Rispetto agli anni ’80, alla latitudine di 26° nord, in piena area tropicale, la corrente avrebbe perso circa il 13% della sua intensità. Tra salinità in calo, anomalia fredda a sud della Groenlandia e venti che cambiano, la conclusione è che il sistema ha sostanzialmente perso potenza.

Sono estremamente preoccupati soprattutto i Paesi del Nord Europa, che hanno avviato una cooperazione per osservare e studiare la corrente, perché sarebbero i più coinvolti. L’Islanda, che a fine 2025 ha classificato il rischio di un collasso dell’AMOC come una minaccia per la sicurezza nazionale, vedrebbe un raffreddamento tale da rendere la vita come la conosciamo oggi praticamente impossibile. Anche la Scozia avrebbe un clima estremamente inclemente e gelido, e il raffreddamento coinvolgerebbe le intere Isole britanniche, la Francia e la Germania. Per non parlare della Norvegia.

Questi studi si avvalgono ora anche dell’intelligenza artificiale e il quadro che emerge è coerente: una riduzione della corrente già negli anni ’50, un ulteriore calo negli anni ’90 e un nuovo rallentamento dopo il 2000. Nessuno può dire con certezza se la corrente si bloccherà, e le previsioni oscillano tra un semplice rallentamento e un vero arresto, ma le conseguenze sarebbero molto gravi per i Paesi citati, con un cambiamento climatico verso il freddo soprattutto in inverno. Va anche detto che i finanziamenti degli Stati Uniti, il Paese che più di tutti studiava questa corrente, si sono sensibilmente ridotti. Gli scienziati insistono sul fatto che il monitoraggio va mantenuto per capire il futuro dei Paesi a nord delle Alpi e ancora più a nord. Resta incertezza su quanto l’attuale variazione possa rientrare in una normale oscillazione che si ripete nel corso dei millenni, ma alcuni modelli matematici indicano che la circolazione potrebbe bloccarsi anche prima del 2100, e sarebbe un disastro annunciato.

La causa è l’aumento della temperatura globale, che fonde i ghiacciai della Groenlandia. Le superpotenze non intendono ridurre l’uso dei combustibili fossili, anzi puntano ad aumentarne la produzione, mentre le emissioni di gas serra andrebbero tagliate. Alcuni Paesi lo stanno facendo, altri in questa fase storica hanno scelto di aumentare la produzione anche perché la popolazione mondiale cresce a dismisura e non ci sono ancora fonti alternative sufficienti. Le rinnovabili hanno ancora dei limiti nella continuità dell’erogazione e servono maggiori investimenti, di cui si discute soprattutto nei Paesi più avanzati: Germania, Portogallo, Spagna, Francia e Isole britanniche, dove le pale eoliche sono state installate perfino nel Mare del Nord, grazie ai fondali piuttosto bassi. Ci sono poi Stati federati molto virtuosi come la California, e la stessa Cina, pur rientrando tra le superpotenze che incrementano la produzione di fossili, sta adottando politiche esemplari di riduzione delle emissioni, tanto che in alcune città l’inquinamento è crollato con un calo che farebbe invidia a molte città europee, anche se se ne parla poco.

Altre città combattono il riscaldamento urbano, la cosiddetta isola di calore. Medellín, in Colombia, ha ridotto la sua temperatura notturna piantando migliaia di alberi e piante all’interno dell’area urbana. Sono esempi da replicare nelle nostre grandi città, soprattutto quelle più esposte alle isole di calore e alle ondate di calore estive, che sono in aumento.

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