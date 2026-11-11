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Una severa ondata di maltempo si sta accanendo da oltre 12 ore sull’alto Tirreno e sulla Liguria orientale, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi. Si tratta di temporali stazionari e persistenti che stanno riversando al suolo enormi quantità di pioggia, soprattutto tra le province di La Spezia, Massa-Carrara e sull’Appennino emiliano. Davvero tantissima la pioggia precipitata non solo a ridosso dei monti, ma anche su zone costiere come, ad esempio, La Spezia, dove si registrano vasti allagamenti e tanti danni.

Nubifragi in azione e arriva altro maltempo

Come se non bastasse, siamo solo all’inizio della lunga ondata di maltempo che si prepara a colpire il centro-nord Italia tra il 12 e il 13 novembre.

Il vasto vortice di bassa pressione in arrivo dall’Atlantico porterà ulteriori precipitazioni persistenti e intense tra Liguria e Toscana, poi queste piogge si estenderanno velocemente anche al resto del nord e del centro Italia, mentre al sud di pioggia ne arriverà ben poca.

Parallelamente, il vento di libeccio porterà a temperature ancora molto elevate su gran parte del sud, come se fosse piena primavera.

Oltre 150 mm di pioggia tra Spezzino e Carrarese

Ma concentriamoci sui territori più colpiti dal maltempo, che sono esattamente quelli tra la Liguria orientale, l’alta Toscana e l’Appennino emiliano.

In poche ore sono caduti oltre 150 mm di pioggia, soprattutto nelle zone interne dello Spezzino e del Carrarese, accumuli pluviometrici che hanno generato disagi, allagamenti e stanno aumentando enormemente il rischio idrogeologico in vista della perturbazione di giovedì e di venerdì.

L’immagine di seguito arriva da La Spezia e mostra molto chiaramente gli effetti delle forti piogge avvenute nelle scorse ore.

Giovedì 12 novembre, rischio nuovi temporali

Nel momento in cui irromperà la massa d’aria più instabile da ovest nel corso di questo giovedì, si svilupperanno altri temporali stazionari sul Mar Ligure e sull’alto Tirreno e questi poi si estenderanno alla Liguria centro-orientale, alla Toscana e a gran parte del nord Italia, generando tanta altra pioggia e locali nubifragi.

Nella sola giornata di giovedì 12 novembre sono previsti accumuli di oltre 200 mm a ridosso dell’Appennino settentrionale, fra Liguria, Emilia e Toscana.

Tutta questa pioggia andrà a sommarsi a quella già caduta nelle scorse ore, ragion per cui l’ondata di maltempo non andrà assolutamente sottovalutata.

Allerta meteo diramata

Proprio per questo motivo, la Protezione Civile ha emanato l’allerta meteo rossa in Toscana, nelle zone del Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Reno, e poi anche l’allerta arancione sulla Liguria orientale, sulle zone costiere della Toscana e su gran parte dell’Emilia.

Anche venerdì 13 novembre sarà una giornata di severo maltempo su gran parte del medio-alto Tirreno e del nord-est, ancora con rischio di piogge e temporali persistenti.

Insomma, il maltempo è pronto a fare la voce grossa e lo farà con fenomeni particolarmente severi su quelle che, come di consueto, risultano essere le zone più fragili ed esposte in queste specifiche ondate di maltempo di stampo atlantico.