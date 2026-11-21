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La tregua di sabato lascerà spazio a un nuovo peggioramento. Domenica 22 novembre una perturbazione atlantica attraverserà il Centro-Nord, riportando piogge diffuse e rovesci anche intensi. Tra le aree più esposte ci saranno il Levante ligure, l’alta Toscana e, più a est, il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. Il passaggio del fronte avrà tempi diversi da una regione all’altra.

Le prime piogge sul versante occidentale

Il cambiamento si farà sentire già tra la tarda notte e le prime ore del mattino. Nella prima fase le precipitazioni interesseranno soprattutto il Nord e l’alto Tirreno. Tra la Liguria centro-orientale e l’alta Toscana potranno svilupparsi rovesci intensi, localmente accompagnati da temporali. La pioggia raggiungerà anche l’Emilia e si estenderà a buona parte delle regioni settentrionali.

Con l’avanzare della perturbazione, i fenomeni più marcati potranno coinvolgere anche il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. La distribuzione dei rovesci resterà irregolare: le aree indicate sono quelle in cui la probabilità di piogge intense è maggiore, mentre l’orario e la durata dei singoli passaggi potranno variare anche tra località vicine.

Piogge in estensione al Centro

Toscana, Umbria e Marche rientreranno nel peggioramento. Nel corso della giornata la pioggia potrà spingersi anche su Lazio, Abruzzo e Campania, con fenomeni più probabili nella seconda parte di domenica. Più a sud le precipitazioni saranno in genere più sporadiche. Sulle Alpi, intanto, il transito del fronte riporterà la neve, con fiocchi localmente anche sotto i mille metri nei settori più freddi.

Chi si sposta tra regioni troverà quindi condizioni diverse lungo il percorso. Tra Liguria e alta Toscana la pioggia potrà essere già presente al mattino, mentre più a est e lungo parte del versante tirrenico il tempo potrà peggiorare nelle ore successive. Qualche precipitazione residua potrà proseguire anche lunedì 23 novembre.