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Prepariamoci a un vero e proprio cambio di scenario. Novembre sta facendo effettivamente ciò che ci si aspetta da questo mese, con le perturbazioni che hanno la meglio sugli anticicloni e non il contrario. E sarà così ancora per molto tempo. La circolazione delle masse d’aria sul continente europeo e sul bacino del Mediterraneo è caratterizzata da una serie di giornate scandite da correnti occidentali. Questo scenario meteo è decisamente favorevole all’arrivo di numerose perturbazioni verso l’Europa centro-occidentale e l’Italia, senza nessun anticiclone a fermare questo processo.

Brevemente: tanta pioggia e clima mite

Possiamo dire che il tempo verrà caratterizzato da frequenti episodi di piogge diffuse, alternate soltanto a brevi parentesi più stabili, in particolare per l’Italia centro-settentrionale. Volendo vedere, proprio perché stiamo parlando di correnti atlantiche, le temperature non saranno mai rigide e anzi il clima sarà particolarmente mite. Oltretutto, in particolar modo nelle regioni meridionali e in quelle adriatiche, la colonnina di mercurio si porterà ben al di sopra delle medie tipiche del periodo: non possiamo affatto escludere valori diffusamente superiori ai 25°C, anche a più riprese, sulla costa tirrenica siciliana, sulle alte ioniche e sulla Puglia. Ma questo non è colpa di un anticiclone, bensì del richiamo di masse d’aria meridionali di matrice africana, le quali sorvolano i nostri cieli e in alcuni punti riescono a creare l’effetto favonico. Insomma, in queste zone prepariamoci a delle giornate dal sapore quasi primaverile.

Ancora una volta due Italie

Questo perché nelle regioni settentrionali avremo, in maniera pressoché costante, un contesto spiccatamente autunnale, con nuvolosità frequente (anzi ostinata, permettetemi di dire), elevati tassi di umidità e precipitazioni al limite dell’incessante, anche se potrebbero esserci alcune brevi pause asciutte. Le regioni più coinvolte? Esattamente quelle che risentono maggiormente delle correnti sud-occidentali, con una componente più occidentale che meridionale, ovvero la Liguria e le regioni del Nord-Est. Come detto, nonostante il brutto tempo, il freddo non ci sarà proprio, e difatti la quota dello zero termico e quella delle nevicate sulle Alpi rimarranno generalmente elevate, con imbiancate solo oltre i 2.000 metri, seppur decisamente generose a queste quote. Non sarebbe un contesto meteo climatico tipico di Novembre, ma più di Ottobre; però oramai non possiamo farci nulla e il Cambiamento Climatico stravolge tutte le nostre stagioni.

Quanto durerà tutto questo?

Analizziamo le proiezioni dei modelli GFS ed ECMWF: anche se ognuno di essi vede alcuni dettagli diversi dall’altro, in linea generale una configurazione meteo di questo tipo potrebbe accompagnarci almeno fino al 22 Novembre, con la possibilità che il regime perturbato prosegua anche nella parte finale del mese. La cosa importante è che non si osservano segnali convincenti di una solida espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo, e questo, lasciatemelo dire, è un bene. È vero che a Novembre le giornate grigie non sono il massimo per i gusti personali, ma sono preziosissime per incamerare acqua e ricaricare le falde idriche, prosciugate da un’estate torrida (la più calda di sempre). Per adesso, quindi, non ci sono le condizioni né per l’arrivo di anticicloni né per irruzioni di aria fredda, ma avremo fasi di stampo particolarmente autunnale, con molte piogge e poco sole, soprattutto nelle regioni esposte alle correnti di questo tipo. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo per capire l’evoluzione del tempo nel prossimo periodo.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE