Seguici su Google

Siamo giunti a ridosso di metà Novembre e possiamo tranquillamente affermare di trovarci nel bel mezzo della stagione autunnale. Ovvio, non si possono stilare bilanci definitivi ma volendo ripercorrere idelamente quanto accaduto a livello meteo climatico non si può certo affermare che sia stato un Autunno “normale”

Spesse volte, in passato, abbiamo affrontato l’argomento “normalità”. Abbiamo evidenziato, giustamente, come gli ultimi decenni abbiano distorto – purtroppo pesantemente – la percezione comune. Che significa? Semplice: il caldo non fa più notizia. Si dà per scontato che l’Autunno rappresenti ormai un’appendice dell’Estate, si dà per scontato che temperature prossime a 30°C (ad esempio in Sardegna e Sicilia) sia normale.

Non lo è affatto. Ed è per questo motivo che una svolta stagionale come quella in corso fa ben più rumore. Perché si è convinti che quanto sta per succedere non sia normale. Invece lo è eccome, perchè per la prima volta in stagione stiamo assistendo a una chiara accelerazione atlantica. Assisteremo, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, agli effetti di una circolazione occidentale tipica di questo periodo.

Si potrà discutere, a dati archiviati, circa la normalità o meno di certi fenomeni. Si potrà discutere, lo faremo, della violenza di quegli stessi fenomeni. Ma se la discussione sarà accesa lo si dovrà principalmente all’anormalità di una stagione fin troppo calda e che rischia – per l’ennesima volta – di passare alla storia come una delle più calde di sempre.

Sappiamo già che qualcuno avrà da obiettare, ma eventuali obiezioni scaturiranno da quella percezione comune di cui s’è fatto cenno in precedenza. Più che obiezioni preferiamo definirle “convinzioni”, perché oggi più che mai si è convinti che certe condizioni meteo climatiche siano normali.

Del caldo s’è detto anche troppo, ma che dire delle piogge? Sì, perché anche in questo caso non si può affatto parlare di normalità stagionale. Vi sono zone d’Italia dove non piove decentemente da mesi, altre dove le piogge sono cadute “male” provocando disagi. Altre ancora dove sono stati registrati accumuli superiori alle medie del periodo, ma anche in quel caso si è trattato di precipitazioni anomale e in quanto tali che poco o nulla hanno a che vedere con la tipica pioggia autunnale.

Per questo motivo ci stupiamo nel sentir parlare di “Atlantico”, di perturbazioni una appresso all’altra, di un cambiamento che perlomeno avrà il merito di provare a cambiare le sorti stagionali. Riuscirà nell’intento? Vedremo, nel frattempo prepariamoci alla prima, vera sfurita del grande Oceano.

E tutto questo ci porta al tempo che passa, e dicembre è più vicino di ciò che si possa credere, per altro non sappiamo se quel forte cambiamento del Vortice Polare in Stratosfera porterà conseguenze, nel caso sarebbe freddo, e se ci fosse anche un mix di aria umida con quella gelida da est, potrebbe nevicare anche in Italia. E so bene che non succede da tempo, ma con El Niño dalla forza storica, l’evento troppo precoce del Vortice Polare, la previsione meteo ad oggi del mese che verrà è più incerta di quanto possano prevedere le previsioni stagionali.