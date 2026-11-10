Seguici su Google

L’autunno, quello vero, è pronto a salire prepotentemente alla ribalta con il meteo che ci condurrà verso un’ondata di maltempo per l’ingresso sul Mediterraneo di una profonda circolazione ciclonica. Si aprirà così una lunga fase turbolenta, con l’Italia bersaglio di una serie di perturbazioni da ovest. Lo scenario si manterrà così compromesso anche nel prossimo weekend e cambia quindi la prospettiva che in precedenza sembrava prometteva un miglioramento atmosferico. L’alta pressione non riuscirà ad opporsi e ad arrestare il flusso umido occidentale.

I giorni peggiori saranno quelli che ci aspettano tra Giovedì 12 e Venerdì 13 novembre, con oltre mezza Italia nella spirale perturbata di un vortice di bassa pressione. In base alle ultime indicazioni in nostro possesso, la giornata di Sabato 14 novembre si aprirà con una residua variabilità al Centro-Sud. Il weekend inizierà quindi all’insegna di una spiccata variabilità, con un successivo peggioramento derivante dall’ingresso di un ulteriore sistema frontale. Ci attendiamo quindi marcata dinamicità, con precipitazioni maggiormente frequenti lungo i versanti tirrenici.

Nel dettaglio, per Sabato 14 ritroveremo gli strascichi della fase perturbata dei giorni precedenti. Le precipitazioni indugeranno al Centro-Sud. Nella giornata di Sabato 14 Novembre si risentirà dell’eredità della fase perturbata attiva nei giorni precedenti, con i fenomeni più insistenti che coinvolgerebbero le regioni centro-meridionali. I temporali colpiranno la fascia del medio-basso versante tirrenico e sull’Appennino Centrale i fenomeni potrebbero assumere carattere nevoso attorno ai 1700/1800 metri per l’inserimento d’aria più fredda.

Altre perturbazioni e variabilità di stampo atlantico anche all’inizio della prossima settimana

Lo scenario sarà nettamente migliore al Nord, con tempo asciutto ed ampi spazi di sereno. Le temperature faranno registrare una generale flessione, risultando però ancora molto miti al Sud per l’afflusso di correnti occidentali molto temperate. Il miglioramento non riuscirà assolutamente a consolidarsi nel corso del weekend, visto che per Domenica 15 ci attendiamo il passaggio di una nuova perturbazione che costringerà ad avere l’ombrello a portata di mano in molte regioni.

Una generale recrudescenza dell’instabilità è attesa nel corso di Domenica 15, con il grosso delle precipitazioni attese ancora principalmente tra il Centro-Sud e le Isole Maggiori. Nuovi temporali di forte intensità coinvolgeranno le coste tirreniche dal Lazio sino alla Calabria, ma anche la Sardegna occidentale. Qualche precipitazione risalirà in giornata verso il Nord, specie su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna. La presenza d’aria più fredda favorirà un po’ di neve sulle Alpi Occidentali al di sopra dei 1500 metri.

I venti torneranno a rinforzare dai quadranti occidentali, rinnovando un contesto relativamente mite al Centro-Sud. Le temperature saranno più basse al Nord, con aria pungente al primo mattino grazie ai cieli in quel momento. La dinamica si manterrà ancora all’insegna della variabilità e del maltempo autunnale in avvio di settimana. Le correnti occidentali continueranno a condizionare il meteo sul bacino del Mediterraneo mentre il freddo, quello vero, si manterrà ancora decisamente distante.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.