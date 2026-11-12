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Entra nel vivo un Ciclone di provenienza iberica, che già monopolizza il meteo con un’incisiva fase perturbata sulle regioni centro-settentrionali. Il contrasto sul Mediterraneo dell’aria più fresca atlantica con quella più tiepida subtropicale esalta tutta la struttura ciclonica, conferendo maggiore energica alla perturbazione in termini di precipitazioni molto abbondanti. Il vortice, in approfondimento sino a valori sotto i 990 hPa, accentua il gradiente barico favorendo un rinforzo dei venti che dapprima attualmente disposti dai quadranti meridionali, per poi ruotare temporaneamente a una circolazione da nord sul finire della settimana.

Siamo quindi in presenza di una figura depressionaria tipicamente autunnale, con piogge che si annunciano battenti tanto da scaricare complessivamente in alcune zone punte superiori ai 200 mm. Visto il richiamo di masse d’aria d’estrazione subtropicale, ci saranno forti differenze termiche tra le zone battute dal maltempo, dove la colonnina di mercurio rimarrà su valori più bassi, ed il Sud maggiormente investito dai flussi sostenuti di matrice sahariana dove sperimenteremo caldo anomalo.

L’intensificazione del vento ci accompagnerà nelle prossime ore, con lo Scirocco particolarmente sostenuto lungo il Tirreno e l’Adriatico, ma in progressivo rinforzo anche sul Canale d’Otranto e sullo Ionio. Non manca poi il Libeccio a partire dalla Sardegna, anche qui con raffiche importanti sino a 80 all’ora ed oltre. Il moto ondoso tenderà ad accentuarsi sensibilmente sui litorali esposti, con altezza d’onda localmente superiori ai 3 metri al largo sul Tirreno e sul Mare di Sardegna.

Venti più freschi settentrionali ad inizio weekend, ma solo per poco

I venti rimarranno molto sostenuti anche per Venerdì 13 novembre, ma assumeranno una componente tra Ponente e Libeccio sulla fascia tirrenica e sulle Isole Maggiori. La circolazione resterà invece ancora orientata più meridionale lungo l’Adriatico e lo Ionio, ma in progressiva attenuazione. Il moto ondoso resterà molto vivace, con mareggiate specie lungo i litorali tirrenici e sulla parte occidentale della Sardegna con altezza d’onda sino a 3-4 metri.

Il flusso meridionale contribuirà a mantenere le temperature su valori ben sopra media. La colonnina di mercurio toccherà punte di 27-28 gradi sull’estremo Sud, tra la Puglia, la Calabria e la Sicilia. La ventilazione muterà improvvisamente dalla sera di Venerdì, quando irromperà la Bora sull’Alto Adriatico. Lo spostamento della depressione verso i Balcani e l’aumento della pressione a nord delle Alpi innescherà l’ingresso di venti nord-orientali verso l’Alto Adriatico e la Liguria, inizialmente anche burrascosi.

La Bora potrebbe soffiare con raffiche superiori ai 100 km/h specie sul Triestino, determinando un temporaneo calo termico che nel weekend si estenderà verso gran parte d’Italia. Non arriverà il freddo, ma semplicemente temperature prossime alle medie. Le perturbazioni atlantiche riprenderanno poi la scena a partire da Domenica 15, con l’arrivo di nuove piogge da ovest precedute da un richiamo di correnti miti ed umide meridionali. Il meteo rimarrà improntato verso una variabilità tipicamente autunnale anche nel corso della prossima settimana.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.