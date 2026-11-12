Seguici su Google

Dopo la fase di maltempo che sta colpendo in questi giorni gran parte del nostro Paese, ci sono importanti aggiornamenti nel panorama meteorologico previsto per il prossimo weekend.

Il weekend tra tregua e nuove piogge

La circolazione generale subirà infatti un temporaneo cambiamento grazie a un moderato aumento della pressione, che garantirà un veloce miglioramento già dalla giornata di Sabato 14 Novembre. Tuttavia, le prospettive non depongono verso un deciso ritorno alla stabilità, tant’è che da Domenica 15 una nuova perturbazione si avvicinerà alla Penisola, portando nubi e piogge su alcune regioni.

Sabato più tranquillo al Centro-Nord

Entrando più nel dettaglio, il weekend si aprirà con un Sabato decisamente più tranquillo per molte zone d’Italia, specie sulle regioni del Centro e del Nord. Locali e deboli piogge potranno invece bagnare alcuni settori del medio e basso Tirreno, in particolare il Lazio, la Campania e la Calabria. Su queste zone il meteo si manterrà molto incerto anche nel pomeriggio.

Sul resto del Paese, a parte un po’ di nubi sparse e qualche banco di nebbia la notte e nelle prime ore del mattino in Val Padana, la giornata trascorrerà sotto il segno del tempo discreto, con anche qualche generosa occhiata di sole.

La ventilazione si orienterà dai quadranti settentrionali, con rinforzi di Bora lungo l’Adriatico e di Tramontana sul Tirreno.

Domenica 15 Novembre torna il maltempo

Arriviamo alla giornata di Domenica 15 Novembre, quando già dal mattino il transito di una nuova, seppur moderata, perturbazione provocherà un rapido peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna, in graduale spostamento poi verso la Toscana e il resto del versante tirrenico. Il sistema perturbato, infatti, si andrà a concentrare soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud, mentre al Nord il quadro meteorologico mostrerà un contesto di spiccata variabilità.