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Una settimana sempre più perturbata

Nei prossimi giorni l’atmosfera sull’Italia diventerà sempre più dinamica e a tratti perturbata, lasciando presagire una fase di spiccato maltempo. Superato il passaggio della moderata perturbazione di Martedì 10, l’attenzione si sposterà a metà settimana, quando un secondo fronte, ben più intenso, raggiungerà il Paese. Ad aggravare il quadro meteorologico contribuirà la formazione di un persistente vortice di bassa pressione, destinato a prolungare le condizioni instabili almeno fino all’inizio del fine settimana.

Giovedì 12 e Venerdì 13, il culmine della fase critica

Le giornate di Giovedì 12 e Venerdì 13 rappresenteranno il culmine di questa fase critica. Giovedì il peggioramento manifesterà i suoi effetti fin dal mattino a partire dal Nord, interessando in particolar modo il basso Piemonte e la Liguria, per poi estendersi alle regioni di Nordest e al versante tirrenico di Toscana, Umbria e Lazio con precipitazioni abbondanti. I fenomeni più intensi interesseranno le zone liguri, il nord della Toscana e i settori meridionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre al Sud le piogge arriveranno solo in serata.

Venerdì la circolazione ciclonica continuerà a sferzare il Paese, concentrando i rovesci più severi tra Liguria di Levante, alta Emilia, Triveneto e nuovamente sul versante tirrenico centrale e meridionale, dove la Toscana registrerà le piogge più diffuse, a fronte di un versante adriatico decisamente più asciutto.

Venti forti, mareggiate e temperature miti

Oltre alle piogge, la ventilazione giocherà un ruolo di primo piano nel determinare le condizioni meteo. Giovedì soffieranno sostenuti venti di scirocco sul Tirreno e sull’Adriatico centro-meridionale, con mari mossi e rischio di mareggiate lungo le coste; Venerdì la rotazione dei venti porterà il libeccio sul settore tirrenico, mentre sull’Adriatico persisterà lo scirocco.

Dal punto di vista termico, le temperature rimarranno stabili al Centro-Nord, mentre al Sud e sulle Isole Maggiori le correnti meridionali spingeranno le massime verso valori decisamente miti per il periodo, con punte di 26°C.

Segnali di miglioramento sono attesi nella giornata di Sabato 14, ma potrebbe trattarsi solo di una breve pausa. Ci aggiorneremo.