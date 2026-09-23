Trent’anni di esperienza al fianco dei principali consorzi agrari italiani ed europei, un software esclusivo per prevedere il rischio fitopatologico fino a 15 giorni e programmare le colture sul clima dei prossimi anni.

In agricoltura il tempo atmosferico decide più di qualunque altro fattore. Una gelata tardiva in primavera compromette la fioritura, una grandinata a pochi giorni dalla raccolta cancella il lavoro di un anno, un periodo di umidità persistente apre la strada alle malattie delle piante. Da trent’anni Meteo Giornale mette le proprie competenze meteorologiche e i propri modelli matematici al servizio di aziende agricole, consorzi, cooperative, agronomi e assicurazioni, con servizi costruiti sul singolo territorio e sulle singole colture.

Per servizi meteo personalizzati, potete contattare via e-mail via e-mail [email protected] o telefonare allo 3342933756.

Trent’anni di esperienza al servizio dell’agricoltura

Negli anni abbiamo fornito servizi meteo a numerose realtà agricole e consortili.

In Italia abbiamo lavorato con Consorzi Agrari d’Italia, Consorzio Agrario del Nord Est, Consorzio Agrario dell’Emilia, Consorzio Agrario Terrepadane, Consorzio Agrario del Tirreno, Consorzio Agrario Adriatico, Consorzio Agrario Centro Sud, Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest, Consorzio Agrario dell’Umbria, Consorzio Agrario di Ravenna, Consorzio Agrario di Pavia, Consorzio Agrario di Milano-Lodi in liquidazione, Federconsorzi, Consorzio Agrario provinciale di Benevento, Consorzio Agrario di Asti e Consorzio Agrario Interprovinciale di Lucca e Massa Carrara. In Francia i nostri servizi sono stati utilizzati da InVivo, Agrial, Sodiaal, Terrena, Tereos, Axéréal, Vivescia, Eureden, Triskalia, D’Aucy, Euralis, Cooperl, Cristal Union e Arterris. In Spagna hanno scelto Meteo Giornale Dcoop, Covap, Anecoop, Coren, Grupo AN, Única Group, Vicasol, Agro Sevilla, CASI, COBADU, Agropal, Acor, Kaiku e Alimer.

In ambito meteo, citiamo la collaborazioni con realtà di grande spessore, tra cui Eni Italgas, Siemens, Tim, Alpitour, il gruppo RCS Corriere della Sera e la Società Reale Mutua Assicurazioni, oltre a innumerevoli altri clienti che non indichiamo per ragioni di riservatezza. In ambito agricolo abbiamo realizzato il primo vero Report della Grandine disponibile in tutto il Mondo, utilizzato da clienti in Australia, Nuova Zelanda, Sud America, Messico, USA e Canada, oltre che in Italia e in Europa.

Previsione del rischio fitopatologico: un servizio in esclusiva

Il cuore della nostra offerta per l’agricoltura è un software sviluppato da Meteo Giornale per calcolare il rischio fitopatologico delle piante con una validità fino a 15 giorni. Incrociando le previsioni meteorologiche con le condizioni che favoriscono lo sviluppo delle malattie delle colture, il sistema indica in anticipo quando il rischio cresce e quando si riduce. Per l’azienda agricola e per l’agronomo significa intervenire nel momento giusto, evitare trattamenti inutili, ridurre i costi e proteggere la produzione.

Lo stesso software guarda anche più lontano. Sulla base del clima previsto nei prossimi 10-15 anni, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici, supporta la programmazione di nuove colture e la scelta delle varietà più adatte a un territorio che sta cambiando. Uno strumento pensato per chi deve decidere oggi cosa coltivare domani.

rischio fitopatologico fino a 15 giorni , servizio in esclusiva;

indicazioni di rischio aggiornate per coltura e per area;

programmazione di nuove colture in funzione del clima atteso nei prossimi 10-15 anni;

valutazione dell’idoneità climatica di un territorio per colture diverse da quelle tradizionali.

Servizi agrometeorologici

Accanto alla fitopatologia, Meteo Giornale offre un insieme di servizi agrometeo dedicati ad aziende agricole, consorzi, agronomi, cooperative e assicurazioni del settore.

rischio gelo e brinate ;

rischio grandine sulle colture;

evapotraspirazione e fabbisogno irriguo ;

deficit idrico del terreno ;

finestre ottimali per i trattamenti ;

supporto alla pianificazione di semina, raccolta e irrigazione ;

report post-evento per la stima dei danni agricoli;

installazione di stazioni meteo aziendali ;

utilizzo dei dati di stazioni meteo già esistenti, se connesse a internet, per affinare i servizi agrometeorologici.

Previsioni personalizzate per l’azienda agricola

Tutti i servizi si basano su previsioni meteo localizzate sul singolo appezzamento, sul comprensorio o sull’area servita dal consorzio. Si va dalle previsioni orarie fino a 72 ore ad altissima risoluzione alle previsioni fino a 5 giorni, fino alle previsioni estese a 10-16 giorni e alle tendenze stagionali. Su richiesta, i bollettini possono essere redatti con il supporto diretto del meteorologo, per commentare le situazioni più delicate e le fasi critiche della stagione agraria.

Come richiedere un servizio

Ogni progetto parte da un’analisi delle esigenze del cliente: le colture, il territorio da coprire, i fenomeni che incidono sulla produzione e il modo in cui le informazioni devono arrivare, via email, SMS, WhatsApp, app o integrate nei sistemi aziendali. Su queste basi Meteo Giornale costruisce una proposta su misura, con una consulenza personalizzata. Per informazioni e preventivi è possibile contattare la redazione tramite il sito Meteo Giornale.