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E’ inevitabile, d’altronde siamo giunti a metà Novembre o giù di lì. E’ lecito domandarsi che Inverno ci aspetta, soprattutto è lecito chiedersi se le complesse dinamiche atmosferiche avranno ripercussioni sull’andamento della prossima stagione e se sì di che tipo. E’ altrettanto giusto chiedersi se quanto sta avvenendo in questo periodo riuscirà a salvare una stagione che, a detta delle proiezioni stagionali, potrebbe avere caratteristiche simile alle tante già osservate negli ultimi anni

Probabilmente avrete già capito: per l’ennesima volta – abbiamo perso il conto – tali proiezioni ci mostrano un Inverno mite, con poca piogga e di conseguenza con poca neve. Abbiamo imparato, l’esperienza insegna, che lo sbilancimento dei centri di calcolo internazionali in una certa direzione va preso sul serio. Soprattutto nel momento in cui l’allineamento è totale.

Or bene, quest’anno ci sono alcune novità. L’allineamento, in questo momento, non è ancora certificato. Non solo, stiamo osservando variazioni in corso d’opera, evidentemente a causa di due eventi che attualmente catturano l’attenzione degli esperti: El Nino, che avrà intensità mai vista prima, e il più precoce riscaldamento stratosferico – con conseguente crisi del Vortice Polare – della storia.

Due elementi che, lo si è scritto in più di un’occasione, non consentono certezze grantiche. Potrebbe succedere tutto e il contrario di tutto. Ad esempio, c’è chi sostiene che la correlazione tra i due eventi possa condurci verso un Inverno più freddo del solito: prima Dicembre, con il freddo da est, poi Gennaio e Febbraio, col freddo Artico.

Chiaro, non dobbiamo minimamente immaginarci l’Italia al pari della Scandinavia, ci mancherebbe. Potrebbe risultare un freddo Inverno in tutta Europa e non sul Mediterraneo, giusto per essere chiari. Peraltro pochi eventi, seppur significativi, potrebbero non bastare a ribaltare la “solita” proiezione stagionale ed è giusto che si sappia.

Quel che possiamo dirvi, comunque, è che non è affatto così scontato. Non è scontato che anche l’Inverno 2026-2027 debba essere necessariamente mite, poco piovoso e poco nevoso. Certe dinamiche atmosferiche, soprattutto così complesse, potrebbero rappresentare una spina nel fianco incredibile nell’interpretazione dei modelli matematici.

Ed è per questo, che ad oggi, dare una risposta non è semplice. Non lo sarebbe stato neppure in mancanza di certe manovre, figuriamoci in presenza di eventi che non s’erano mai visti primi. Lo sappiamo, qualcuno obietterà che il tutto si risolverà in una bolla di sapone ma dobbiamo ripeterci, avere certezze granitiche significa ignorare totalmente la complessità di un sistema in costante movimento come quello atmosferico.