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Proprio in queste ore si sta compiendo la massima inversione dei venti zonali in Stratosfera, al culmine di quello che è un raro e precocissimo riscaldamento della Stratosfera Polare: mai, nella storia delle rilevazioni in quella sezione atmosferica, si è avuto un riscaldamento, per giunta significativo e con completa inversione dei venti zonali, entro la metà di Novembre. Il Sudden Stratospheric Warming del 12 Novembre 2026 stabilisce, dunque, un primato, collocandosi come il più precoce in assoluto mai rilevato. Per di più, esso è anche di tipo Major, poiché i venti zonali, oltre ad azzerarsi, si sono già invertiti da ieri e continueranno ad accentuare l’inversione nelle prossime ore fino a -3/-4 metri al secondo, per poi iniziare a riprendersi nei giorni successivi. Dunque, un SSW Major dichiarato.

Nessun automatismo tra Stratosfera e Troposfera

Ma cosa comporterà sulla circolazione atmosferica più bassa, ossia in Troposfera, dove poi si compiono di fatto le dinamiche legate al tempo meteorologico? E, più precisamente, quali risvolti in termini di circolazione potranno esserci sul Mediterraneo centrale e sull’Italia? La risposta a questa domanda è più difficile e articolata, perché la storia di questi eventi ci ha insegnato che non c’è automatismo nel condizionamento della Troposfera. In svariati casi di riscaldamento analoghi sulla Stratosfera Polare, magari anche ben più strutturati e duraturi, non vi è stata alcuna ripercussione in Troposfera: la letteratura scientifica documenta circa un 30/40% di eventi senza condizionamento. Le ragioni possono essere varie: nelle fasi successive all’evento stratosferico la circolazione troposferica può non essere predisposta a un condizionamento dall’alto, magari per una Corrente a Getto particolarmente tesa o per fattori che riflettono le onde planetarie, ma anche per un’eccessiva precocità o tardività dell’evento. Tra queste ragioni contrarie al condizionamento verso il basso, il fatto che il riscaldamento si sia realizzato nella prima parte di Novembre, in pieno autunno e in una fase in cui la Stratosfera Polare è in pieno raffreddamento radiativo (quindi la precocità dell’evento), può favorire un rapido ripristino del Vortice prima che il segnale scenda nei piani bassi dell’atmosfera e, pertanto, far svanire il condizionamento.

Un’inversione dei venti zonali troppo breve

E, in effetti, dagli ultimi dati in nostro possesso, è vero sì che si tratta di un’inversione dei venti zonali importante, ma la durata appare effimera, come visibile dal grafico ENSEMBLE TUTTI I MODELLI sopra: appena un paio di giorni con velocità negative, poi, già da metà mese, velocità zonali nuovamente positive e in ripresa progressiva, con 19/20 metri al secondo entro il 20 Novembre. Una fase di inversione troppo breve, quindi con un recupero di velocità piuttosto repentino e corposo, può sfavorire una propagazione verso il basso. Ci sarebbero, dunque, una serie di indizi, sebbene generici, in virtù dei quali l’evento potrebbe produrre poco in termini di manovre meridiane emisferiche potenzialmente fredde, e ancor meno sul piccolo fazzoletto del Mediterraneo centrale. Ma una analisi dello stato Troposferico e uno sguardo alle proiezioni per novembre in questa sezione atmosferica corrono d’obbligo e, da quste analisi, traspaiono indicazioni propense a qualche svolta, sia pure pre brevi fasi, di tipo spiccatamente invernale.

Indici AO, NAO e PNA: segnali di circolazione meridiana in terza decade

Ci sarebbero da tenere presenti, infatti, le proiezioni dei centri di calcolo mondiali riguardo a elementi tipicamente troposferici, che in qualche modo descriverebbero lo stato circolatorio della bassa atmosfera nei prossimi 15 giorni, ossia: un indice AO (che descrive lo stato di forza del Vortice Polare Troposferico) attualmente negativo, dato verso positivo intorno al 15/17 Novembre, poi via via nuovamente negativo dal 22/23 del mese e per buona parte della terza decade; un indice NAO, che descrive la differenza di pressione tra le alte e le medie latitudini atlantiche, attualmente negativo, poi dato positivo nei prossimi giorni e fino al 20 Novembre circa, e a seguire di nuovo leggermente negativo o neutro; infine, l’indice PNA, che descrive la distribuzione della pressione atmosferica e dell’altezza di geopotenziale a 500 hPa tra l’Oceano Pacifico settentrionale e il continente nordamericano, attualmente positivo, poi dato in lieve calo verso la neutralità tra il 15 e il 18 del mese, per tornare positivo in terza decade. Ecco, queste proiezioni, se confermate, delineerebbero una Troposfera di per sé predisposta a una circolazione meridiana sul continente europeo, ossia a correnti da nord o da est, nel corso della terza decade del mese.

La proiezione NAM e l’evento TST

In più ci sarebbe anche una proiezione NAM (Northern Annular Mode) indice che monitora lo stato di salute e la forza del Vortice Polare su tutta la colonna d’aria, dal livello del mare (Troposfera) fino all’alta Stratosfera, e che esprimerebbe bene il compimento di un classico evento TST (Troposfera-Stratosfera-Troposfera), grafico sopra. Nella sostanza, si innescherebbe una catena di reazioni in cui un disturbo (blocchi anticiclonici alti a fine ottobre) nato nei bassi strati dell’atmosfera, la Troposfera, risale fino al Vortice Polare Stratosferico (riscaldamento dal basso per penetrazione di onde planetarie, prima decade novembre), per poi ridiscendere verso il suolo (condizionamento, terza decade) e influenzare il meteo alle medie latitudini. Insomma, nella proiezione NAM il condizionamento in Troposfera ci sarebbe e, a giudicare dal grafico, avverrebbe più efficacemente dal 22/23 del mese in avanti.

Freddo sull’Italia dal 23 Novembre? Cosa resta da verificare

In conclusione, appurata la crisi del Vortice Polare Stratosferico, con inversione dei venti zonali a quella quota ed evento SSW di tipo Major, resta da verificare, a questo punto essenzialmente seguendo le proiezioni dei modelli troposferici, se una circolazione orientale o settentrionale più fredda e dalle caratteristiche invernali possa interessare anche parte dell’Europa e magari il Mediterraneo centrale e l’Italia. Stando alle proiezioni attuali, le possibilità ci sarebbero a partire dal 23 Novembre e nel corso della terza decade. Magarfi potrebbe trattarsi di uan azine merdiana di breve durata, ma le condizionei affinchè si realizzi, a ora, ci sono. Vedremo via via se tali proiezioni saranno confermate e, nel caso dovesse effettivamente verficarsi una manovra precoce di tipo invernale, valutaremo di che consisistenza a scala continentale e per il Mediterraneo centrale e l’Italia. Su elaborazione dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio-Lungo Raggio (ECMWF).