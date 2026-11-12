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Sarà letteralmente un’Italia spaccata in due, non solo dal punto di vista delle piogge, ma anche delle temperature. Se diamo uno sguardo alle diverse mappe che vi mostriamo nel corso dell’articolo, noteremo qualcosa di molto curioso. Mentre le regioni meridionali saranno interessate da un’importante risalita delle temperature, con valori massimi fino a 27-29°C (davvero altissimi per il periodo!), al Nord si profilano valori che potrebbero restare addirittura al di sotto dei 10°C anche in pieno giorno.

Giovedì 12 e Venerdì 13: temperature altissime al Meridione

Dobbiamo subito chiarire un concetto per i nostri lettori. Può sembrare grottesco, ma queste temperature così elevate non sono appannaggio di un anticiclone, bensì di uno specifico richiamo di venti africani, che si verifica quando una depressione profonda riesce a scendere di latitudine e a piazzarsi nel cuore del Mediterraneo. Avere queste impennate anche in pieno novembre non è anomalo; lo diventa quando si registrano valori prossimi ai 30°C, quello sì! Inoltre una manovra di questo tipo attirerà una forte ventilazione di Scirocco, con raffiche che potranno raggiungere i 70-90 km/h. Come detto, trattandosi di una massa d’aria molto mite di origine subtropicale, le regioni del Meridione subiranno un’impennata termica, Isole Maggiori comprese. In Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere punte di 26-29°C, valori decisamente superiori alle medie stagionali: attenzione quindi agli sbalzi termici.

Anche le regioni centrali registreranno temperature piuttosto miti, con massime comprese tra 18 e 22°C in città come Roma, Perugia e Firenze: valori decisamente elevati per la stagione, anche se meno estremi rispetto alle aree più meridionali. Tutt’altro clima al Settentrione, con temperature generalmente comprese tra 10 e 13°C e punte locali di 15-16°C sul Nord-Ovest venerdì, ma solo perché potrebbero esserci alcune timide schiarite.

Weekend 14-15 Novembre: freddo di notte

Potrebbero esserci delle ampie, seppur momentanee, schiarite proprio nel cuore della notte: ne consegue che in Pianura Padana le minime potranno scendere fino a 3-6°C, mentre nelle campagne, nelle conche prealpine e nei fondovalle appenninici si potranno avvicinare allo zero. Come detto: due Italie diverse! Concludiamo dicendo che un’anomalia di questo tipo non è poi così estrema, essendo il nostro Paese molto variegato, geomorfologicamente complesso e con tanti tipi di clima. Questa dicotomia dovrebbe durare all’incirca fino a venerdì 20 novembre, ma non è escluso che possa protrarsi anche più a lungo. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti meteo per capire l’evoluzione del tempo.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE