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Una situazione fotocopia dell’anno scorso

Si sta realizzando una situazione fotocopia dell’anno scorso. Quella avvenne soprattutto tra fine dicembre e gennaio, quando un flusso di correnti provenienti dai Caraibi si instaurò verso la Penisola Iberica e poi raggiunse il Mediterraneo centro-occidentale e l’Italia. Da noi si ebbero grosse precipitazioni nelle regioni centrali e meridionali, comprese poi Sardegna e Sicilia, e fu una situazione meteorologica molto interessante per chi studia questi fenomeni. Nella Penisola Iberica si verificarono diverse alluvioni e soprattutto un record di pioggia sulle Isole Canarie: addirittura quelle isole, che solitamente sono desertiche, diventarono verdi quasi come l’Irlanda, tanta fu l’acqua caduta.

La tempesta Charles su Portogallo, Madeira e Canarie

In questi giorni sono tornate protagoniste proprio quelle aree dell’Oceano Atlantico, e nella giornata di ieri, mercoledì 11, il Portogallo è stato interessato da una tempesta proveniente da aree tropicali. Si è trattato, per l’appunto, di un flusso di aria umida di origine tropicale. La burrasca ha raggiunto un’intensità superiore rispetto a quelle che erano le previsioni, provocando grossi danni in Portogallo, ma danni ingenti si sono avuti anche nelle isole dell’Oceano Atlantico come le Canarie e Madeira: frane, smottamenti, alberi abbattuti, danni anche agli edifici. Il vento ha soffiato a velocità anche superiori ai 150 km/h, classificando questa burrasca in tempesta, e l’Istituto meteorologico portoghese l’ha denominata Charles.

Charles in Italia: pioggia, vento e caldo anomalo

Questa burrasca oggi è piuttosto attenuata rispetto alle sue origini e in Italia sta toccando la Sardegna, le regioni settentrionali e quelle tirreniche centrali sino alla Toscana. Questa situazione meteorologica potrebbe provocare piogge anche abbondanti e raffiche di vento anche superiori ai 100 km/h in Sardegna e in alcune aree esposte della Penisola, e sta anche causando un meteo piuttosto insolito per novembre, con temperature mitissime su tutto il Paese.

Si superano addirittura i 20°C anche in Sardegna, dove piove soprattutto nel centro-nord dell’Isola, ma ci sono 25°C nel sud-est, dove attualmente non piove. Si raggiungono i 25°C in Campania nelle zone interne, i 24-25°C in alcune aree della Puglia e poi anche in Calabria, ma in Sicilia si va verso i 27-28°C e nella giornata di ieri si sono toccati anche i 30°C. Ecco, vedete, questa è una situazione veramente anomala, un meteo che potremmo definire estremo.

Nord al fresco, neve solo in alta quota

Al contempo le regioni settentrionali, Pianura Padana in primis e soprattutto il settore centro-occidentale, vedono i residui di quel fresco che si era verificato. La temperatura è pressoché stazionaria, non si sono avuti sbalzi termici e si oscilla tra i circa 9-10°C del settore piemontese e i 10-11°C di quello lombardo, sino agli 11-12°C del Veneto e ai 12-13°C circa in Friuli. Anche in Emilia la temperatura rimane piuttosto fresca e si aggira tra i 10 e gli 11°C.

Piove copiosamente, in montagna nevica, ma c’è da dire che lo zero termico è piuttosto elevato perché transita aria mite. Il freddo che abbiamo citato prima, o relativamente freddo, interessa le quote inferiori, invece in alta montagna la temperatura è elevata: ad esempio a 2000 metri di quota sulle Alpi abbiamo 3°C. Un po’ diversa è la condizione di quelle vallate montane, tipo quelle valdostane, che sono protette da rilievi elevatissimi.

Il fiume atmosferico: due settimane di perturbazioni

Ebbene, ho descritto una sorta di fotografia del tempo attuale per giungere a discutere del meteo del futuro, dove abbiamo una situazione, come dicevo, similare, con un flusso di aria umida che in gergo meteorologico viene anche chiamato fiume atmosferico. Questo fiume di aria umida e di precipitazioni sembra essere duraturo: le prossime due settimane vedranno transitare sull’Italia svariate perturbazioni, anche con basse pressioni.

Ci sarà però anche il tempo per lo sviluppo di qualche alta pressione sull’Europa centrale, come temporaneo miglioramento, e questo favorirà tra le altre cose un calo termico. Ci sarà anche un apporto di aria fredda dalle regioni artiche, che man mano andrà a raffreddare soprattutto le regioni del Nord Italia, e questo è un aspetto piuttosto interessante per quanto riguarda la quota neve che si potrebbe verificare successivamente.

Verso dicembre: il clima si raffredda

E sì, parliamo di neve perché ormai ci stiamo avvicinando a dicembre, siamo quasi alla metà di novembre e il clima diventa decisamente più fresco. Quest’anno ci sono svariate componenti che sostengono questa tesi verso il raffrescamento, nonostante le previsioni stagionali siano state rivolte a un clima estremamente mite rispetto alla media, dico, e soprattutto rispetto agli anni ’60 e ’70.

Ciò di cui abbiamo necessità un po’ in tutta Europa, però, è la pioggia, e pioggia abbondante. Ecco, vedete, se questo fiume atmosferico scorresse solo tra Penisola Iberica, Italia e un po’ verso i Balcani, risulterebbe scoperto il centro-nord del continente, che durante la stagione estiva 2026 ha visto soprattutto ondate di calore stratosferiche e siccità. Ricorderete che erano ingialliti i prati di Parigi e di Londra come non succedeva da decenni: nella capitale inglese non capitava qualcosa del genere addirittura dal 1976.

Vortice Polare contro El Niño: la sfida di dicembre

Insomma, la strada sembra tracciata verso un Inverno più acuto, che sembra voler somigliare intenzionalmente a un meteo del passato. Per carità, sostenere questa tesi è veramente complicato, perché viviamo in un’epoca dove le temperature globali sono cresciute e dove la temperatura in Europa è sensibilmente salita rispetto ad altre aree del Pianeta. Qui però è cresciuta per varie ragioni che possono essere abbattute proprio dalla sinottica atmosferica, cioè l’insieme di alte e basse pressioni.

Questo vuol dire che, ad esempio, se quel Vortice Polare che giocherella, scusate il termine, con l’aria in alta quota nella stratosfera dovesse portare a compimento tutto quello che viene visto dai modelli matematici, beh sì, allora a dicembre potrebbe innescare una situazione meteorologica inedita, diciamo per questi ultimi decenni, con aria fredda proveniente da est.

C’è da dire però che El Niño potrebbe ridurne l’efficacia. E sì, El Niño, anche se è distante migliaia di chilometri, ha una sua azione indiretta su quelle che si chiamano onde atmosferiche. Vedremo che succederà, perché sembra essere una guerra tra grossi titani, grosse superpotenze atmosferiche, e non sappiamo chi poi l’avrà vinta, per così dire, quantomeno in questa fase.

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