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Finita la pausa del weekend, il meteo sta di nuovo peggiorando su parte d’Italia per le prime perturbazioni legate all’azione di umide correnti occidentali. Le piogge inizialmente colpiranno solo alcune regioni e non avremo a che fare con maltempo diffuso. Non ci sarà però modo per l’anticiclone di riuscire ad affermarsi sul Mediterraneo, dato che dopo metà settimana un ciclone attraverserà tutta Italia. L’atmosfera sarà quindi decisamente movimentata e l’attenzione è puntata all’ingresso di una depressione decisamente strutturata nella seconda parte della settimana.

L’approfondimento di questa circolazione ciclonica determinerà una fase perturbata molto vivace su gran parte della Penisola fino a ridosso del weekend. Le giornate più critiche saranno quelle di Giovedì 12 e Venerdì 13 novembre. Il cambio di assetto cede così il passo alle correnti umide occidentali, in grado di raggiungere senza ostacoli il bacino del Mediterraneo, rispetto al flusso orientale di aria più fredda che aveva prevalso ad inizio mese. Il Sud Italia resterà in una prima fase fuori da questo flusso perturbato e risentirà delle risalita di correnti più calde di matrice nord-africana.

Il grosso del maltempo si scatenerà quindi da Giovedì 12, con l’avanzata di un profondo vortice dalla Penisola Iberica. La depressione si alimenterà dal contrasto esplosivo di aria fredda in discesa dalle latitudini polari con quella molto più tiepida ed umida in risalita dalle latitudini subtropicali. L’Italia diventerà così sede di condizioni fortemente perturbate, con un vortice che si strutturerà in sede mediterranea approfondendosi fin sotto i 990 hPa e posizionandosi sul Nord Italia.

Forte ondata di maltempo e rischio nubifragi su alcune regioni

Prepariamoci dunque ad una fase perturbata dal sapore pienamente autunnale, con piogge battenti sino a carattere di nubifragio accompagnate da venti forti e mareggiate. Il peggioramento inizierà da Mercoledì 11, giorno dell’Estate di San Martino. Dalla sera inizieremo a vedere l’arrivo di piogge prefrontali sull’estremo Nord-Ovest, legate all’avanguardia del fronte ben più intenso. Il maltempo entrerà nel vivo Giovedì 12 a partire dal Nord-Ovest e dalla Sardegna, con piogge in accentuazione. In giornata il tempo si guasterà anche sul medio-alto versante tirrenico.

I flussi meridionali faranno salire le temperature su tutto il Centro-Sud. Nella giornata di Venerdì 13 il maltempo sarà ancora in piena azione, con precipitazioni più significative l’area tirrenica centro meridionale e gran parte del Nord. Da ovest inizieranno ad affacciarsi ampie schiarite. L’asse della saccatura attraverserà l’Italia, accompagnando l’evoluzione di una ciclogenesi mediterranea. Il maltempo sarà quindi protagonista anche al Centro-Sud, con temperature in forte calo.

Quest’episodio perturbato sarà decisamente tipico del meteo di Novembre, nel segno di un flusso atlantico intenzionato a mostrare i muscoli. Le piogge più intense cadranno al Centro-Nord, ma specie su alcune aree esposte tra cui il Levante Ligure, l’Alta Toscana, l’Appennino Emiliano ed il Friuli. In queste zone le precipitazioni potranno risultare più persistenti e intense, localmente a carattere di nubifragio e con rischio di criticità. Il maltempo dovrebbe comunque uscire di scena all’inizio del weekend, con meteo che vedrà il progressivo avanzamento da ovest dell’anticiclone.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.