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Il Trentino si prepara a un cambio di tempo a metà settimana. Dopo due giornate in prevalenza asciutte, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre una perturbazione atlantica porterà precipitazioni diffuse. La neve potrà raggiungere anche quote medio-basse e risultare localmente abbondante. Le differenze più evidenti si noteranno tra i fondovalle, dove il tipo di precipitazione potrà cambiare, e i versanti più alti, dove i fiocchi avranno maggiori possibilità di accumularsi.

Due giorni più asciutti prima del fronte

Lunedì 23 e martedì 24 novembre saranno caratterizzati da correnti nord-occidentali più fresche e asciutte. Le schiarite interesseranno buona parte della provincia, alternate a qualche passaggio nuvoloso. Da mercoledì le nubi diventeranno più compatte e le precipitazioni più estese. La fase perturbata proseguirà giovedì, mentre venerdì 27 è previsto il ritorno di qualche schiarita.

La quota neve potrà cambiare da valle a valle

L’indicazione di neve a quote medio-basse lascia spazio a differenze locali. Nei fondovalle, la presenza di aria fredda vicino al suolo potrà favorire la comparsa dei fiocchi, soprattutto dove le precipitazioni saranno più intense. In altre località, alla stessa altitudine, potrà invece prevalere la pioggia. Il limite delle nevicate potrà inoltre oscillare durante il passaggio della perturbazione.

Anche la quantità di neve al suolo varierà con la quota e con la durata delle precipitazioni. Nella fascia di transizione, un’imbiancata potrà interessare dapprima prati e tetti. Sulle superfici più calde, invece, i fiocchi potrebbero sciogliersi appena caduti. Sui versanti più elevati, la persistenza della neve favorirà accumuli più consistenti.

La finestra da seguire va da mercoledì a giovedì. Resta da definire fin dove scenderà la neve nelle singole vallate e quali zone riceveranno gli accumuli maggiori. Gli aggiornamenti a ridosso del fronte potranno precisare il quadro, soprattutto per le località nella fascia in cui sarà possibile il passaggio tra pioggia e neve.