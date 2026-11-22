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Se andiamo a vedere le tendenze meteo a medio e lungo termine, ci sono importanti novità per gli ultimissimi giorni di Novembre e per l’inizio di Dicembre. In questo articolo non trattiamo una previsione a tutti gli effetti, ma uno scenario a livello continentale che però potrebbe interessare il nostro Paese, anche solo in piccola parte.

Che cosa accadrebbe

Siamo nel campo delle ipotesi, ma da alcuni giorni sta prendendo piede qualcosa di molto importante: un sensibile raffreddamento delle regioni centro-orientali del continente, dove masse d’aria estremamente fredde potrebbero determinare condizioni dal sapore pienamente invernale. E fin qui molti di voi si chiederanno: ma che cosa importa sapere che tipo di tempo c’è tra Ucraina e Bielorussia, quando invece vogliamo conoscere il tempo a casa nostra? Ora spiego tutto.

In una prima fase niente freddo

Come detto, il nostro Paese, secondo gli aggiornamenti disponibili, rimarrà con ogni probabilità ai margini di questa prima, importante incursione fredda. Questo perché escludiamo a priori il moto retrogrado, ovvero le masse d’aria gelide che si muovono da est verso ovest, dal momento che il flusso atlantico vince su queste masse continentali. Vuol dire che, nonostante ci sarà una vera e propria colata d’aria estremamente fredda, in Italia non arriverà pressoché nulla per tutto il mese di Novembre: il flusso oceanico è davvero troppo forte e quindi “scaccia via” il freddo sui Balcani.

La questione da approfondire

Per l’Italia, analizzando per bene i modelli meteo, possiamo escludere con discreta sicurezza uno scenario di neve a bassa quota, per lo meno in maniera diffusa. In nessun run di alcun modello, infatti, notiamo una vasta quantità di aria fredda che dovrebbe riuscire a penetrare sulla Penisola. Almeno fino al 29-30 Novembre non ci sono possibilità di precipitazioni accompagnate da aria molto fredda, perché il flusso oceanico non riesce ancora a comunicare con il freddo dei Balcani. Non possiamo quindi sbandierare ai quattro venti che ci sarà una fase di stampo invernale.

Quello che però vogliamo dire ai nostri lettori è che si potrebbe aprire una nuova fase a livello continentale: se fino ad adesso i Balcani sono stati interessati da rimonte d’aria piuttosto calda, adesso la musica cambia e potrebbero esserci valori estremamente freddi. Il passo successivo sarà quando un’eventuale alta pressione dovrebbe posizionarsi alle alte latitudini, permettendo la discesa di aria fredda verso il nostro Paese e quindi la formazione di una ciclogenesi di stampo invernale. Restate sintonizzati sulle nostre previsioni meteo, perché gli aggiornamenti potrebbero essere piuttosto curiosi e…gelidi? Ne riparleremo.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE