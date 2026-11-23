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I nostri lettori più appassionati avranno letto che abbiamo avuto un riscaldamento stratosferico eccezionalmente precoce, indicato come il più anticipato dal 1958. Questo evento ha provocato un vero e proprio sconquasso a livello europeo, anche se finora il freddo non è certo arrivato in Italia: anzi, il clima è stato spesso fin troppo mite. Ne abbiamo parlato in dettaglio quando abbiamo spiegato cosa è cambiato nel Vortice Polare dopo lo Stratwarming record di Novembre.

Cosa succede ora

Dopo questo fatto eccezionale, il Vortice Polare sta mostrando un forte rafforzamento negli strati più elevati della stratosfera, mentre alle quote inferiori resta debole. Questa configurazione sta portando una circolazione atmosferica più ondulata, con espansioni anticicloniche verso le alte latitudini e discese di aria fredda, proprio come quella che a breve colpirà i Balcani con una vera e propria fase di gelo precoce. Non è un caso che si parli, come abbiamo detto, di un’Europa che rischia il gelo più del Nord America.

Un ulteriore approfondimento

Si tratta di uno scenario nato da un particolare indice medio: il NAM negativo, che è associato a un Vortice Polare non particolarmente forte. Ricordiamo però ai nostri lettori che non esiste un collegamento automatico tra Stratwarming e ondate di gelo in Europa. L’abbiamo scritto più volte: ci sono state occasioni di Stratwarming intenso che non hanno portato nulla in Italia, e lo abbiamo ribadito, nel nostro articolo, anche analizzando il collasso del Vortice Polare mai visto prima e cosa può portare sull’Italia.

Tornando a noi, per capire se il freddo arriverà davvero in Italia dobbiamo analizzare diversi fattori. Un eventuale nuovo Stratwarming potrebbe modificare la disposizione di alcune configurazioni bariche, ma resta difficile stabilirne il peso rispetto alla dinamica della troposfera. Questo, in soldoni, indicherebbe che non ci sono ancora le condizioni per parlare di ondata di gelo precoce, come avevamo già anticipato chiedendoci se ci sarà freddo in Italia dopo lo Stratwarming record.

E l’Italia?

Il nostro Paese sarà sfiorato, tra la fine di Novembre e l’inizio di Dicembre, da un’ondata di freddo decisamente intensa che però, con ogni probabilità, andrà a finire sui Balcani. Questo perché risulta più probabile una circolazione alimentata da correnti nord-atlantiche dirette verso il Mediterraneo, con perturbazioni e condizioni variabili. Il vero freddo, quindi, non riuscirebbe ad arrivare a casa nostra, ma verrebbe lentamente spinto via verso oriente, dato che il flusso oceanico è decisamente intenso e non accenna a diminuire. Per avere un’ondata di gelo sul nostro Paese serve non solo che questo flusso si blocchi, ma addirittura che ci sia un anticiclone in pianta stabile sul Mare del Nord, uno scenario che avevamo descritto spiegando perché il freddo può puntare l’Europa a fine Novembre.

Seguite i nostri aggiornamenti meteo perché, con una certa frequenza, parliamo di tendenze a lungo termine.

Credit

ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE