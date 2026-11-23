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Ecco l’elenco delle grandinate segnalate tra le 9:30 di ieri, domenica 22 novembre, e le 9:30 di oggi, lunedì 23 novembre, ora di Roma.
Argentina
- Villa Dolores e valle di Traslasierra (Córdoba): nelle prime ore di domenica 22 novembre, ora locale, un forte temporale ha portato grandine di grosso calibro, oltre i 5-8 cm di diametro, con strade allagate, abitazioni danneggiate, alberi colpiti e circolazione resa difficile dagli accumuli di ghiaccio.
- Mar del Plata: nel pomeriggio di domenica un forte temporale con intensa attività elettrica ha scaricato una breve grandinata sul centro città, con chicchi sino a 3 cm.
Brasile
- São Pedro de Alcântara (Santa Catarina): domenica pomeriggio, verso le 14:00 ora di Roma, sono caduti chicchi di grandi dimensioni; danni non segnalati.
- Juiz de Fora (Minas Gerais): domenica verso le 23:58 ora di Roma un temporale ha portato grandine, senza indicazioni su dimensioni e danni.
- Campos do Jordão (stato di San Paolo): in serata, ora locale, dopo un temporale con grandine di circa 4-6 cm di diametro è suonata la sirena della Protezione Civile.
- São José: nella notte di domenica pioggia mista a grandine, con strade allagate.
- São José dos Pinhais e altre 11 città del Paraná: la grandine è segnalata esplicitamente a São José dos Pinhais, mentre altrove il bilancio riguarda soprattutto i venti forti e, a Manoel Ribas, un tornado. I danni complessivi del maltempo, quindi non della sola grandine, contano circa 250 case danneggiate, 4 edifici distrutti, 18 sfollati e 907 persone coinvolte. Nell’area sono stati osservati chicchi sino a 10 cm di diametro.
Zambia
- Kazungula: il 22 novembre, in orario non precisato, un temporale con grandine di oltre 10 cm ha provocato 1 morto e 10 feriti.
Stati Uniti
- Grant County, Arkansas (Prattsville, Poyen, Sheridan): nel pomeriggio di domenica, ora locale, grandine di piccole dimensioni, stimata tra 1,3 e 1,9 cm vicino a Prattsville.
Messico
- Monterrey (Nuevo León): lunedì verso le 8:00 ora di Roma pioggia intensa con grandine in centro, chicchi sino a 3 cm.
In sintesi, ho:
- Corretto refusi: “Ttemporale” e “sino i” (ora “sino a”).
- Tradotto un termine spagnolo: “madrugada” ora è “nelle prime ore”.
- Aggiunto titolo e sottotitolo: il sottotitolo supera le 25 parole.
- Lasciato tutto senza link, come chiesto.
Nel testo originale non c’erano fonti, quindi non ho inserito la sezione Credit.
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