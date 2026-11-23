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Non si scherza, quando l’Inverno si mette in testa di far sul serio c’è da stare attenti. Quando le condizioni meteo cambiano, così repentinamente, ci confermano che non dobbiamo dare nulla per scontato

Cercando di analizzare, cautamente ma con dovizia di particolari, le dinamiche atmosferiche che condizionano l’andamento stagionale abbiamo più e più volte rimarcato come quest’anno vi siano degli elementi che potrebbero mandare in crisi certezze assodate. La certezza, alla fin fine, è sempre quella degli ultimi anni: il Vortice Polare.

Eppure, lo sappiamo, l’atmosfera non è un contenitore a tenuta stagna. L’atmosfera è un sistema dinamico, soggetto come potrete immaginare ad una serie di variabili difficili da elaborare in un’unica equazione. Quest’anno, ad esempio, c’è La Nina e gli effetti in Europa potrebbero essere imprevedibili.

L’esperienza pluriennale ha consentito però di inquadrare il trend meteo climatico d’inizio dicembre. Ricordate gli articoli delle scorse settimane? Si parlava di possibili ondate di freddo a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. C’abbiamo preso. Al di là degli effetti più o meno pronunciati sulle nostre regioni, l’aria fredda prenderà piede tanto a est quanto a nord. L’Italia potrebbe risentire sia dell’una che dell’altra situazione, evidenziando condizioni di maltempo fortemente invernali.

Nevicate? Sì, nevicherà. Ovviamente sui rilievi, su questo punto non v’è dubbio alcuno. Piuttosto, potrebbe nevicare a bassa o bassissima quota, addirittura anche a quote pianeggianti. Le regioni più a “rischio” sarebbero quelle del Centro Nord, ma occhio anche al Sud perché col freddo proveniente da est non si scherza.

Diciamo che non ci annoieremo, questo è sicuro. Diciamo che il tempo rispecchierà i canoni invernali, in tutto e per tutto. Quindi occhio a prendere in giro l’Inverno, perché quando meno te lo aspetti è lì, in agguato, pronto ad azzannare la preda.