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Si sta provando a recuperare il tempo perduto ma di tempo, ormai, ne resta poco. Dobbiamo ragionare in termini di Autunno meteorologico, conseguentemente dobbiamo già proiettarci all’esordio invernale del 1° Dicembre. Insomma, il tempo dei bilanci meteo climatici definitivi si sta avvicinando

In questi giorni abbiamo assistito a un cambiamento delle condizioni meteorologiche, è innegabile. Abbiamo assaporato un po’ di quella variabilità oceanica che un tempo rappresentava la normalità assoluta. Via vai di perturbazioni, piogge, vento, neve in montagna. Precipitazioni mai esagerate, o raramente, intervallate da sprazzi di sole spesse volte gradevoli. Certamente non esageratamente caldi, anzi spesso freschi.

In realtà quanto osservato nel corso dell’ultima settimana, giorno più giorno meno, è qualcosa di somigliante al vero flusso zonale ma vi sono alcuni elementi che si discostano parecchio. In primis l’intensità dei fenomeni, talvolta talmente violenti da causare danni e disagi. Questo però è un problema derivante da ciò che già sappiamo, ovvero che il troppo caldo dell’Estate ha lasciato in eredità un po’ di energia termica.

Fosse soltanto l’Estate… Ed è qui che si giunge alla nota veramente dolente: le temperature. Perché se è vero che l’attuale fase atlantica ha portato un minimo di Autunno sul Nord Italia è altrettanto vero che nel resto dello stivale, soprattutto tra le due Isole Maggiori, anche in queste ore il clima è esageratamente mite.

Le temperature massime, in qualche caso, potrebbero superare nuovamente 25°C. Ci e vi chiediamo: tutto ciò è normale? La risposta, piaccia o non piaccia, è assolutamente no. Per questo motivo l’abbiamo definita “nota dolente”, perché l’Autunno 2026 chiuderà i battenti all’insegna delle anomalie termiche esagerate.

Dati alla mano vi sapremo dire a quanto ammonteranno tali anomalie, ma siamo pronti a scommettere che sarà l’ennesimo Autunno tra i più caldi di sempre. Non soltanto in Italia, presumibilmente anche in altre parti d’Europa e in modo particolare sul Mediterraneo centro occidentale. A causa, lo sappiamo, della vicinanza dell’Anticiclone Subtropicale.

Anticiclone che anche nei prossimi giorni si farà sentire, mentre nel corso della prossima settimana potrebbe lasciar spazio a un cambiamento più consistente anche a livello di sinottica europea. Ma a quel punto, che faccia freddo o meno, il tempo a disposizione per aggiustare le cose non sarà più abbastanza.