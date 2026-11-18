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Procediamo a grandi passi verso l’Inverno. Quel che resta dell’Autunno servirà in qualche modo a sostenere l’ipotesi di un vero e proprio terremoto modellistico, conseguentemente l’ipotesi di un vero e proprio sconquasso della circolazione atmosferica emisferica. Sicuramente non servirà a recuperare il tempo perso, la stagione autunnale rischia di passare alla storia come una tra le più calde di sempre e sul fronte termico c’è poco o nulla da aggiungere

Qualche segnale incoraggiante continua ad ermergere quotidianamente, i centri di calcolo internazionali confermano un pesante cambiamento nel posizionamento delle strutture bariche principali. Quindi di Alte e Basse Pressioni. Ed è giusto evidenziarlo, perché è da giorni che tali segnali vengono proposti.

Ciò che balza subito all’occhio è uno “svuotamento” dell’Atlantico. Che significa? Che molto probabilmente l’attuale attività depressionaria, per la prima volta in stagione realmente impattante, potrebbe subire una frenata. Il che, visti i pregressi anticiclonici, potrebbe rappresentare un problema.

C’è però da dire che la frenata zonale in realtà dovrebbe rappresentare la risposta al ben noto riscaldamento stratosferico e del conseguente collasso – seppur temporaneo – del Vortice Polare. Tali dinamiche, dirompenti in Stratosfera, richiedono tempo affinché possano trasferirsi in direzione della Troposfera. Quindi verso quello strato atmosferico che determina le condizioni meteo climatiche.

Diciamo che di solito sono necessarie un paio di settimane ed è per questo che in tempi non sospetti avevamo indicato il periodo a cavallo tra l’ultima decade di Novembre e la prima di Dicembre come propizio a un’accelerazione invernale di spessore. Non è casuale, quindi, che i modelli matematici stiano introducendo elementi barici nuovi. Così come non è un caso che ultimamente ci sia stata una temporanea tensione della corda zonale tale da riportarci perturbazioni atlantiche di un certo spessore.

Tutti tasselli di un unico puzzle: l’Artico. O comunque il freddo, che potrebbe arrivare improvvisamente nel periodo ipotizzato. Improvvisamente perché di solito i blocchi anticiclonici vengono visti dai modelli matematici a ridosso degli eventi ed ecco quindi che dovremo pazientare ancora un po’ affinché si possa realmente scorgere un trend evolutivo ad alta probabilità.

Chi però ha un minimo di esperienza nell’interpretazione delle dinamiche modellistiche avrà senz’altro notato quel che stiamo descrivendo, ovvero un avvicendamento al vertice della sinottica europea destinata presumibilmente a lasciare il segno proprio nel periodo d’esordio dell’Inverno meteorologico.