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Le temperature minime della notte hanno fatto registrare gelate anche piuttosto interessanti in montagna: a Dobbiaco il termometro è sceso a -5,6 °C, al Passo Rolle a -4,2 °C e sul Monte Paganella a -4,5 °C. L’unica località di pianura, o meglio di vallata, scesa sottozero è stata Bolzano con -1,3 °C. Spostandoci verso la pianura troviamo Milano Malpensa con +2,5 °C, Ronchi dei Legionari in Friuli con +2,6 °C, Torino Caselle e Bergamo con 3 °C.

Le minime sono oscillate tra 3 e 4 °C a Monte Scuro, Piacenza, Verona Villafranca, Udine e Torino Bric della Croce. Valori tra 5 e 6 °C si sono avuti a Brescia Ghedi, Treviso Istrana, Treviso, Venezia, Milano Linate, Cervia, Trevico e Bologna, mentre tra 6 e 7 °C si sono collocate Pisa e Rimini. Più a sud le temperature sono man mano più elevate, e tra le città principali citiamo Bologna con 9 °C, già ricordata in precedenza, e il capoluogo di regione Campobasso con 7,8 °C. Trieste ha segnato 8,3 °C, Enna in Sicilia è scesa sotto i 10 °C con 8,8 °C, Genova Sestri si è fermata a 8,9 °C, mentre Roma Ciampino e Ancona Falconara hanno registrato 10,3 °C e Firenze Peretola 10,7 °C. Napoli ha toccato 12,3 °C, Pescara 12,7 °C, Cagliari 14 °C, Catania 15 °C e Alghero 16 °C. A Trapani si è andati oltre i 17 °C, sfiorando i 18 °C, a Reggio Calabria 18 °C, a Messina e Palermo Punta Raisi oltre i 18 °C, e ancora una volta svetta Lampedusa con 19,6 °C.

Da questa panoramica emerge un’Italia spezzata in due, con il Nord che ha minime decisamente inferiori rispetto al Sud Italia e discretamente più basse rispetto al Centro, dove nelle ultime 24 ore, e soprattutto stanotte, c’è stato un calo termico. Un calo si è comunque verificato anche al Sud, visto che in piena notte non si registrano più valori superiori ai 20 °C.

Oggi e domani le temperature massime resteranno più o meno stazionarie, con forse una lieve diminuzione in Val Padana, dove potrebbero formarsi delle nebbie che favorirebbero un calo termico. Le minime caleranno ancora stanotte in Pianura Padana e nelle vallate in generale, in attesa del cambiamento di mercoledì, quando arriverà una perturbazione piuttosto corposa. In questa circostanza avremo nevicate anche al di sotto dei mille metri sulle Alpi, soprattutto su quelle centro-occidentali, e la temperatura scenderà ulteriormente.