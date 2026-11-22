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La situazione meteo europea si prepara a vivere una fase particolarmente dinamica, con due protagonisti destinati a influenzare direttamente l’evoluzione atmosferica dei prossimi giorni: l’aria fredda di origine artica e le perturbazioni in arrivo dall’Atlantico. Una combinazione che non porterà soltanto condizioni di instabilità sull’Italia, ma contribuirà a mantenere un quadro meteorologico piuttosto movimentato anche nella seconda parte della settimana.

Partiamo dalla configurazione generale. Sull’Atlantico settentrionale sta progressivamente prendendo forma una robusta struttura anticiclonica, destinata a modificare la disposizione delle correnti su buona parte del continente europeo. La sua espansione verso nord favorirà la discesa di masse d’aria molto fredde dalle latitudini artiche, in direzione dell’Europa centro-orientale e della Penisola balcanica.

Si tratta di una dinamica che merita attenzione, perché l’irruzione fredda, pur senza coinvolgere direttamente e in maniera significativa tutta la nostra Penisola, avrà comunque un ruolo importante nell’evoluzione del tempo sull’Italia. Il flusso artico tenderà infatti a scorrere prevalentemente lungo il settore orientale europeo, mentre sul lato occidentale rimarrà aperto un corridoio attraverso il quale le correnti atlantiche potranno continuare a raggiungere il Mediterraneo.

Ed è proprio dall’interazione tra queste due circolazioni che potrebbero derivare gli effetti più interessanti per il nostro Paese.

Nel frattempo, anche nelle prossime ore continueremo a fare i conti con condizioni atmosferiche instabili. Rovesci e precipitazioni interesseranno diverse regioni italiane, con una maggiore diffusione dei fenomeni sulle aree settentrionali. Il quadro non sarà dunque ancora quello di una fase di stabilità consolidata: il passaggio delle perturbazioni e la circolazione fredda in quota continueranno a favorire condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni localmente anche intensi. Ma la settimana non sembra destinata a esaurire qui la propria componente perturbata.

Secondo i più autorevoli modelli di calcolo, una nuova perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia tra mercoledì e giovedì, dando vita a un ulteriore peggioramento. La sua traiettoria sarà condizionata proprio dalla presenza della massa d’aria fredda in movimento sull’Europa orientale. Un elemento tutt’altro che secondario, perché l’interazione tra il sistema perturbato oceanico e le correnti più fredde potrebbe favorire condizioni termiche maggiormente favorevoli alle precipitazioni nevose sulle regioni settentrionali.

Particolare attenzione andrà riservata al Nord-Ovest, dove non si esclude la possibilità di nevicate occasionalmente a quote basse, soprattutto in presenza delle precipitazioni più organizzate. Sui restanti settori alpini la quota neve potrebbe invece attestarsi su livelli collinari, seppure con differenze legate alla distribuzione delle precipitazioni e alla reale intensità dell’afflusso freddo.

Naturalmente, sarà importante seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni. La posizione esatta dei minimi depressionari, la traiettoria della perturbazione e la quantità di aria fredda effettivamente coinvolta saranno determinanti per definire con maggiore precisione le aree interessate dai fenomeni e le relative quote neve. Sono dettagli che, in situazioni atmosferiche caratterizzate dall’interazione tra masse d’aria differenti, possono fare una differenza considerevole anche nell’arco di poche decine di chilometri.

Il meteo della seconda parte della settimana potrebbe quindi riservare ancora parecchie occasioni di instabilità, con l’Artico e l’Atlantico impegnati in un confronto atmosferico che avrà ripercussioni anche sul nostro territorio. Non siamo davanti a una semplice parentesi perturbata destinata a esaurirsi rapidamente: la circolazione europea rimane articolata e lascia intravedere nuovi impulsi instabili, con particolare attenzione alle regioni settentrionali e ai settori alpini. Seguiremo l’evoluzione, perché gli ingredienti per un nuovo peggioramento ci sono tutti e qualche sorpresa, soprattutto sul fronte della neve, non è da escludere.

Ci ritorneremo.

Questo articolo è redatto da parte dell’autore, tenendo conto dei più recenti aggiornamenti degli autorevoli modelli proposti da ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ed il Global Forecast System ( GFS ), interpretati per le previsioni e l’evoluzione meteo.