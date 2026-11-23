Seguici su Google

Nuova perturbazione atlantica: neve su tutto l’Arco Alpino, un’ottima notizia

Ci siamo: dopo un’ottima nevicata nel corso della giornata di Domenica 22, ecco il bis per Mercoledì 25. In questi giorni l’Atlantico è veramente scatenato e, finalmente possiamo dirlo, le masse d’aria sono molto più tipiche di questo periodo, invece di portare la pioggia fino a quote insane. Prepariamoci a una nuova e intensa perturbazione, che porterà nevicate abbondanti praticamente su tutto l’Arco Alpino, con una quota neve che dovrebbe attestarsi diffusamente attorno ai 1.000-1.200 metri, ma con punte anche al di sotto dei 500 metri. In questo articolo analizziamo quali saranno le zone più colpite e quanto durerà questa nuova fase nevosa.

Imbiancata di nuovo la Valle d’Aosta

Nevicate generose tra Monte Bianco, La Thuile, Valgrisenche e Val di Rhêmes. Nei centri abitati potranno depositarsi fino a 20-25 centimetri di neve fresca, mentre sulle piste oltre i 2.000 metri gli accumuli raggiungeranno localmente i 30-60 centimetri.

Piemonte, Alpi centro-orientali e Friuli

In Piemonte, Sestriere, Bardonecchia e Limone Piemonte dovrebbero ricevere una buona dose di Dama Bianca. Stavolta, invece, la neve sarà decisamente meno ingente sulle Alpi centro-orientali, tra Livigno, Madonna di Campiglio e Dolomiti, dove cadranno generalmente pochi centimetri. Attenzione al Friuli, dove nella zona attorno a Tarvisio potrebbe arrivare una buona imbiancata.

Come mai questa situazione

Al di là della previsione al centimetro della distribuzione nevosa, quello che ci preme dire è che finalmente, dopo una prima parte di autunno decisamente troppo calda, da un paio di settimane le temperature sono tornate nella media tipica di riferimento. Ricordiamo che avere le montagne piene di neve non è soltanto un fattore estetico. È qualcosa di essenziale, soprattutto in vista dei lunghi periodi di siccità che ormai ci accompagnano in quasi tutte le stagioni dell’anno, ma che diventano devastanti in quella estiva. Anche se, quando fa molto caldo, ormai piove con violenza, i temporali non riescono a risolvere una siccità e, soprattutto, il caldo estremo in quota fa fondere nevai e ghiacciai anche a quote altissime.

Per questo motivo la neve che cade a Novembre è fondamentale, anche perché forse non tutti sanno che l’Inverno non è una stagione molto ricca di neve sull’Arco Alpino: lo è invece su quello appenninico. E anche le tendenze meteo a lungo termine non propendono verso nuovi anticicloni, e questa è già una buona notizia in vista dell’assestamento del manto nevoso.

Credit

L’articolo è stato redatto analizzando attentamente i run dei modelli meteo seguenti e rieditati dall’autore: ECMWF, Global Forecast System del NOAA, ICON, AROME, ARPEGE